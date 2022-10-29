Dezenas morrem e mais de 100 ficam feridas em festa na Coreia do Sul

Tumulto aconteceu durante uma festa de Halloween no distrito de Seul, capital do país Crédito: Reprodução | Redes sociais

Ao menos 149 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas neste sábado (29), após serem esmagadas por uma multidão durante a celebração do Halloween nas ruas de Itaewon, distrito em Seul, capital da Coreia do Sul. As informações são das agências de notícias AP e Yonhap.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de pessoas tentando passar por uma rua estreita. Outras imagens mostram os feridos deitados no chão recebendo atendimento médico. Autoridades sul-coreanas afirmam que cerca de 50 pessoas sofreram parada cardíaca após o tumulto e "várias morreram", sem especificarem o número.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park ? in Seoul (@chloepark) October 29, 2022

Um bombeiro disse à AP que as pessoas foram esmagadas quando uma grande multidão avançou por um beco estreito perto do Hamilton Hotel, um dos pontos mais famosos para festas de rua em Seul.

O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol emitiu um comunicado pedindo que as autoridades garantam um tratamento rápido para os feridos e reforcem a segurança dos locais onde acontece a festa.