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Tragédia

Dezenas morrem e mais de 100 ficam feridas em festa na Coreia do Sul

Tumulto aconteceu durante uma festa de Halloween no distrito de Seul, capital do país; pelo menos 149 pessoas sofreram parada cardíaca

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 15:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2022 às 15:35
Dezenas morrem e mais de 100 ficam feridas em festa na Coreia do Sul
Tumulto aconteceu durante uma festa de Halloween no distrito de Seul, capital do país Crédito: Reprodução | Redes sociais
Ao menos 149 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas neste sábado (29), após serem esmagadas por uma multidão durante a celebração do Halloween nas ruas de Itaewon, distrito em Seul, capital da Coreia do Sul. As informações são das agências de notícias AP e Yonhap.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de pessoas tentando passar por uma rua estreita. Outras imagens mostram os feridos deitados no chão recebendo atendimento médico. Autoridades sul-coreanas afirmam que cerca de 50 pessoas sofreram parada cardíaca após o tumulto e "várias morreram", sem especificarem o número.
Um bombeiro disse à AP que as pessoas foram esmagadas quando uma grande multidão avançou por um beco estreito perto do Hamilton Hotel, um dos pontos mais famosos para festas de rua em Seul.
O presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol emitiu um comunicado pedindo que as autoridades garantam um tratamento rápido para os feridos e reforcem a segurança dos locais onde acontece a festa.
Ele também ordenou que o Ministério da Saúde envie rapidamente equipes de assistência médica e garanta leitos em hospitais próximos para tratar os feridos.

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