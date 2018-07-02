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Novo monumento

Desenho de pênis gigante aparece em lago seco na Austrália

Imagem fálica pode ser vista pelo Google Maps
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 11:20

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 11:20

Austrália ganhou um novo monumento peculiar Crédito: Pixabay
Um novo monumento curioso ganhou destaque esta semana na Austrália: o desenho de um pênis de 85 metros de comprimento foi encontrado no leito de um lago seco na localidade rural de Marcus Hill.
As imagens do desenho fálico foram compartilhadas por uma página do Facebook na última segunda-feira, 25, mas sabe-se que os moradores locais já haviam notado a sua aparição meses atrás. As informações são do jornal Geelong Advertiser.
Entusiasmados com a novidade, internautas descobriram que o desenho pode ser visto do espaço e é possível encontrá-lo no Google Maps (clique aqui) com a localização do lago Betoota.
Confira abaixo:

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