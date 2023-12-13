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Deputado turco infarta no parlamento após discurso contra Israel

O momento em que o deputado encerra seu discurso, passa mal e cai ao chão foi gravado pelas câmeras do Parlamento da Turquia. Ele foi retirado em uma maca e levado para o hospital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 dez 2023 às 14:57

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 14:57

O deputado Hasan Bitmez infartou logo após discursar contra Israel
O deputado Hasan Bitmez infartou logo após discursar contra Israel Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O deputado Hasan Bitmez, 54, infartou logo após discursar no Parlamento do país sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O momento em que o deputado encerra seu discurso, passa mal e cai ao chão foi gravado pelas câmeras do Parlamento da Turquia. Ele teve um infarto e, ao cair, bateu a cabeça no chão de mármore. Ele foi socorrido por outros deputados e um deles chegou a fazer massagem cardíaca em Bitmez, segundo apurou a BBC.
Bitmez caiu logo após uma fala contra o posicionamento de Israel no conflito. "Mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles acham que, se se livrarem de nós, não haverá problema. Não conseguirão escapar do tormento da consciência. Mesmo que você escape do tormento da história, não poderá escapar da ira de Alá", afirmou. Segundos depois, ele já estava no chão, inconsciente.
O deputado foi retirado do Parlamento em uma maca e levado para o hospital. Ele é diabético e usa dois stents (tubos) cardíacos, informou a BBC. O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, escreveu no X, antigo Twitter, que o deputado está internado na UTI do Hospital Municipal de Ankara Bilkent.

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