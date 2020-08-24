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Estados Unidos

Democratas estão usando Covid-19 para roubar as eleições, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os democratas 'querem enviar 80 milhões de votos pelos correios, será uma grande fraude'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 15:57

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:57

Presidente dos EUA Donald Trump
Presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Shealah Craighead
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em Charlotte, Carolina do Norte, que "os democratas tentam roubar as eleições presidenciais dos republicanos", "inclusive com a covid-19" pois "querem enviar 80 milhões de votos pelos correios, será uma grande fraude".
Trump apontou que os governadores democratas "gostam de fechar seus Estados por causa das eleições" para prejudicar as perspectivas de eleição do republicano na disputa à Casa Branca em 3 de novembro. "Mas nos fechamos os Estados, pois se não ocorresse teríamos milhões de mortos nos EUA", destacou.
O presidente apontou que a base dos democratas não gosta de Joe Biden, ao contrário do que ocorre com ele e os eleitores republicanos.

CHINA 

Ainda segundo o presidente americano, por 25 anos a China "tomou entre US$ 200 bilhões a US$ 550 bilhões dos EUA."
Ele ressaltou que o país oriental "dominará nosso país se este rapaz for eleito", comentou, referindo-se ao candidato democrata Joe Biden.

IMPOSTOS 

O presidente dos EUA afirmou ainda que, se os democratas vencerem as eleições à Casa Branca neste ano "vão elevar impostos e regulações" no país. "No segundo mandato, vamos fazer muito mais e vamos criar 10 milhões de empregos", declarou.
Donald Trump fez os comentários depois de ter escolhido como candidato republicano para as eleições de 3 de novembro. Ele terá como vice em sua chapa o atual vice-presidente Mike Pence. "Esta é a eleição mais importante da história do nosso país", completou Trump.

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