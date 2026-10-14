De Eduarda Campopiano a Ana Elisa: as estratégias das 18 jovens eleitas para o Legislativo em 2026

A pesquisadora ressalta que, apesar do caminho menos focado no embate traçado por algumas candidaturas, o algoritmo segue privilegiando temas polêmicos e a mobilização de afetos — e a estratégia de confronto foi usada em algumas campanhas jovens da esquerda, principalmente de homens, a exemplo de Pedro Rousseff (PT-MG), de 26 anos, eleito deputado federal, e Leonardo Grandini (PT-SP), de 24 anos, e Guilherme Cortez (PSOL-SP), de 28 anos, ambos eleitos deputados estaduais.