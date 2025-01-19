Criptomoeda de Trump: por que sucesso bilionário da 'meme coin' provoca críticas

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O presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump, lançou na sexta-feira (17/1) sua própria criptomoeda, que rapidamente disparou em capitalização de mercado, alcançando vários bilhões de dólares.

O lançamento dessa chamada meme coin, batizada de $Trump, ocorreu apenas dias antes de o republicano tomar posse nesta segunda-feira (20/1) como o 47º presidente dos EUA.

Meme coin é o nome dado a moedas digitais que têm origem em "memes" ou tendências (trends) na internet. São usadas para ganhar popularidade em torno desses movimentos, mas carecem de valor intrínseco e são investimentos extremamente voláteis.

A iniciativa de lançar a moeda foi coordenada pela CIC Digital LLC – uma afiliada da Trump Organization – que anteriormente vendeu produtos como sapatos e fragrâncias com a marca Trump.

Na tarde de sábado (18/1), poucas horas após seu lançamento, a capitalização de mercado do $Trump atingiu quase US$ 5,5 bilhões (cerca de R$ 33,4 bilhões ), de acordo com o site CoinMarketCap.com.

A CIC Digital LLC e a Fight Fight Fight LLC, uma empresa formada em Delaware no início deste mês, possuem 80% dos tokens (a representação digital do ativo).

Não está claro quanto dinheiro Trump poderá ganhar com o empreendimento.

"Meu NOVO Meme oficial Trump ESTÁ AQUI! É hora de celebrar tudo o que defendemos: VENCER!", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social, ao anunciar a meme coin na noite de sexta-feira.

A imagem de uma Trump coin no website que a lançou Crédito: BBC

Cerca de 200 milhões de tokens digitais foram emitidos, e outros 800 milhões serão liberados nos próximos três anos, de acordo com o site da iniciativa.

"Este Meme Trump celebra um líder que não recua, não importa as adversidades", afirma o material de divulgação.

O site incluiu um aviso de que a moeda não é destinada a ser objeto de investimento, e que também não tem relação com política, campanha política, cargo público ou agência governamental.

Os tokens digitais como a moeda de Trump são notórios pelo alto uso por especuladores para inflar o valor antes de vendê-los no auge, deixando os que chegam tarde acumularem perdas quando o preço despenca.

Críticos acusaram Trump de lucrar com a presidência ao lançar a iniciativa.

"Trump possuir 80% [dos tokens] e lançar a moeda horas antes da posse é algo predatório, e muitos provavelmente serão prejudicados por isso", disse em uma postagem nas redes sociais Nick Tomaino, investidor em cripto e ex-executivo da Coinbase, uma das maiores plataformas globais do negócio.

Adav Noti, diretor-executivo do Campaign Legal Center, um grupo sem fins lucrativos de ética, também criticou o lançamento em conversa com o jornal New York Times: "É literalmente lucrar com a presidência — criando um instrumento financeiro para que as pessoas possam transferir dinheiro para a família do presidente em conexão com seu cargo".

"Isso vai muito além do sem precedentes", seguiu Noti.

O filho do republicano, Erik Trump, comemorou o sucesso da moeda em comunicado ao New York Times: "$Trump é atualmente o meme digital mais popular do mundo." E seguiu: "Isso é apenas o começo."

Trump anteriormente demonstrava hesitação em relação às criptomoedas, mas, em uma conferência de bitcoins em Nashville no ano passado, ele disse que os EUA seriam "a capital cripto do planeta" assim que voltasse a Washington.

Seus filhos Erik e Donald Jr. anunciaram seu próprio empreendimento cripto também em 2024.

Setor comemora chegada de Trump

Trump prometeu não criar um banco central para regular criptomoedas — que é um dos maiores temores da indústria.

A abordagem do republicano contrasta fortemente com a do governo do presidente Joe Biden, que liderou uma forte repressão às empresas de criptomoedas nos últimos anos.

Trump disse em agosto que "no primeiro dia no governo" demitiria Gary Gensler, presidente da SEC - Security and Exchange Comission (equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos EUA) e que é considerado um inimigo pelos entusiastas das moedas digitais.

Sob Gensler, a comissão introduziu novas regras para a indústria. Além disso, ele moveu mais de 100 processos contra empresas de criptomoedas.

No entanto, Trump não tem o poder para demitir Gensler. O presidente da SEC é eleito pelo voto dos cinco membros do board da comissão. Estes, sim, são nomeados pelo presidente em exercício para um mandato de 5 anos. Gensler foi escolhido em fevereiro de 2021.

Trump também prometeu criar um "conselho consultivo presidencial de bitcoin e cripto".

"As regras serão escritas por pessoas que amam a sua indústria, não odeiam sua indústria", disse Trump.