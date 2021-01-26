Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Covid-19: Boris Johnson lamenta 100 mil mortes e não prevê fim de lockdown
Andamento da pandemia

Covid-19: Boris Johnson lamenta 100 mil mortes e não prevê fim de lockdown

O primeiro-ministro britânico expressou condolências pelas vítimas durante a pandemia, que ele chamou de mais grave crise enfrentada pelo país desde a Segunda Guerra Mundial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:13

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:13

Boris Johnson, premiê no Reino Unido
Boris Johnson, premiê no Reino Unido Crédito: Flickr
No dia em que o Reino Unido ultrapassou a marca de 100 mil mortes por coronavírus, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou condolências pelas vítimas durante a pandemia, que ele chamou de mais grave crise enfrentada pelo país desde a Segunda Guerra Mundial. "É difícil calcular a tristeza embutida nessa cruel estatísticas", disse.
Em coletiva de imprensa, o premiê afirmou que, devido ao elevado número de casos diários da doença, ainda não é possível prevê quando as medidas de restrição à circulação de pessoas começarão a ser relaxadas. Segundo ele, o fim do lockdown vai depender da capacidade de reduzir o volume de infecções e de acelerar a vacinação. "Já imunizamos mais de 6,8 milhões de pessoas", revelou.
Johnson acrescentou que "tem confiança" na oferta de imunizadores disponível no Reino Unido. Sobre especulações de que a União Europeia pode limitar as exportações de vacinas produzidas no bloco, o político conservador se limitou a dizer que espera que os parceiros "honrem os compromissos contratatuais".
Cientista-chefe do governo britânico, Chris Whitty apresentou um quadro desafiador da epidemia no país insular. Ele explicou que a quantidade de diagnósticos começou a se estabilizar, mas está desacelerando "de forma muito lenta". Questionado sobre o motivo de não ter decretado lockdown em setembro, Whitty ressaltou que a situação atual é diferente por conta das novas mutações do vírus. "Será muito mais difícil conter essas variantes", pontou.

Veja Também

EUA têm diminuição na média diária de mortes, mas ainda supera 3 mil

Diretor da OMS diz que meta deve ser reduzir a transmissão do coronavírus

Desigualdades se aprofundaram durante a crise da Covid-19, diz ONU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Reino Unido Vacina Covid-19 Mundo Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados