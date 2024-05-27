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Em Ashkelon

Corpo de refém brasileiro encontrado morto em Gaza é enterrado em Israel

Michel Nisenbaum, de 59 anos, teria sido capturado por terroristas no momento em que se deslocava a uma base militar para buscar uma das netas

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 09:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2024 às 09:03
Michel Nisembaum, de 59 anos, brasileiro sequestrado e morto pelo Hamas
Michel Nisembaum, de 59 anos, brasileiro sequestrado e morto pelo Hamas Crédito: Michel Nisembaum/Facebook
O corpo de Michel Nisenbaum, 59, único brasileiro-israelense sequestrado pelo grupo terrorista Hamas nos ataques de 7 de outubro, foi sepultado neste domingo (26) em Ashkelon, cidade de Israel próxima à Faixa de Gaza. Centenas de pessoas se reuniram para participar do cortejo fúnebre, segundo o jornal The Times of Israel.
O Exército israelense recuperou o corpo na última sexta-feira (24) em Jabalia, no norte de Gaza, em uma operação conjunta com o serviço de inteligência de Tel Aviv. Nisenbaum teria sido capturado por terroristas no momento em que se deslocava a uma base do Exército próxima do kibutz Re'im para buscar uma das netas que estava com o genro, um militar.
No país havia mais de 40 anos, Nisenbaum morava em Sderot, cidade próxima da fronteira com Gaza, e fazia passeios como guia turístico, além de ser voluntário dirigindo ambulâncias do sistema de saúde. Natural de Niterói (RJ), com dupla nacionalidade, ele deixou a mãe, uma irmã, duas filhas e seis netos.
"As crianças crescerão e lembrarão do avô heroico que você foi, que não teve medo dos terroristas e salvou pessoas no caminho. Graças a você, eles estão aqui. Eu te amo e sinto sua falta. Agora você está em casa", disse Hen, uma das filhas, durante o funeral. "Perdoe por não ter conseguido ajudar, por não ter conseguido te trazer de volta mais cedo. Nos últimos sete meses, fizemos de tudo para te trazer de volta."
Durante a cerimônia, a sobrinha de Nisenbaum, Ayala Harel, pediu que o governo resgate os reféns ainda mantidos em cativeiros na Faixa de Gaza da forma "mais rápida possível". "Você foi como um irmão mais velho para mim, e também para os meus filhos", disse em relação ao tio.
Segundo o Exército, Nisenbaum e outros dois reféns resgatados, o franco-mexicano Orión Hernández Radoux, 30, e o israelense Hanan Yablonka, 42, foram mortos ou no momento da captura, perto do kibutz (comunidade agrícola) de Mefalsim, ou no caminho para o cativeiro em Jabalia.
O corpo de Yablonka foi enterrado também neste domingo, em Tel Aviv. Família, amigos e milhares de outros israelenses participaram do cortejo para clamar por um acordo de libertação dos reféns, segundo o The Times of Israel. Já os restos mortais de Radoux serão sepultados no México.
Michel era o único cidadão brasileiro na lista de sequestrados pelo Hamas. O anúncio de sua morte faz com que suba para quatro o número de brasileiros assassinados pela organização extremista. As outras três vítimas estavam na festa eletrônica Nova, invadida pelos terroristas. Eram eles Ranani Glazer, 23, Bruna Valeanu, 24, e Karla Stelzer Mendes, 42.
Também neste domingo, o Hamas voltou a disparar foguetes contra Tel Aviv pela primeira vez em quatro meses. Sirenes foram acionadas na cidade, e não há relatos de vítimas ou danos.
Em Gaza, ataques aéreos mataram ao menos 30 pessoas e feriram dezenas na cidade de Rafah, no extremo sul, segundo o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas. O ataque ocorreu no bairro de Tel Al-Sultan, onde milhares de pessoas se abrigam depois de fugirem das áreas orientais da cidade, cercadas pelas forças de Tel Aviv.

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