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França

Coronavírus: Macron anuncia fechamento de creches, escolas e universidades

Em pronunciamento à nação, Macron disse que é preciso limitar o contato entre as pessoas devido ao coronavírus, sugerindo a empresas que peçam a seus funcionários para trabalhar de casa

Publicado em 12 de Março de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 17:53
Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira, 12, que todas as creches, escolas e universidades do país serão fechadas a partir de segunda-feira, 16 de março, para tentar conter o avanço do surto de coronavírus. O transporte público, no entanto, será mantido em funcionamento.
Em pronunciamento à nação, Macron disse que é preciso limitar o contato entre as pessoas devido ao coronavírus, sugerindo a empresas que peçam a seus funcionários para trabalhar de casa. Para o mandatário, o país está no início de uma epidemia e "isso deve acelerar rapidamente".
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"Tudo será feito para proteger nossos trabalhadores e nossas empresas", afirmou Macron, informando também que o governo mobilizará todos os meios financeiros para prestar assistência aos cidadãos afetados pelo surto de coronavírus. Macron também reforçou que estão sendo tomadas medidas para aumentar a capacidade dos hospitais do país.
O presidente francês declarou, ainda, que a Europa "agirá de maneira massiva para proteger sua economia".

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