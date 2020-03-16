Coronavírus: consulados dos EUA cancelam entrevistas de visto no Brasil

Coronavírus já se espalhou por todos os continentes Crédito: denisismagilov - stock.adobe.com

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília anunciou nesta segunda-feira (16) que vai cancelar todas as entrevistas de visto no Brasil.

A medida, que passa a valer a partir desta terça (17), inclui ainda todos os consulados no país (em Porto Alegre, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro).

O objetivo da ação é tentar conter a disseminação de coronavírus.

Tradicionalmente, centenas de pessoas vão diariamente aos consulados dos Estados Unidos para participar das entrevistas, última etapa para conseguir a autorização para entrar em território americano.

Na prática, sem as entrevistas não é possível conseguir o visto. Segundo o comunicado, quem já pagou a taxa para fazer a entrevista terá até um ano para reagendar o procedimento. Não há data para que as entrevistas voltem a ser realizadas.