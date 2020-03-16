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Medida

Coronavírus: consulados dos EUA cancelam entrevistas de visto no Brasil

Medida é tomada em virtude da pandemia de coronavírus

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 20:40
Coronavírus já se espalhou por todos os continentes Crédito: denisismagilov - stock.adobe.com
A embaixada dos Estados Unidos em Brasília anunciou nesta segunda-feira (16) que vai cancelar todas as entrevistas de visto no Brasil.
A medida, que passa a valer a partir desta terça (17), inclui ainda todos os consulados no país (em Porto Alegre, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro).
O objetivo da ação é tentar conter a disseminação de coronavírus.

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Tradicionalmente, centenas de pessoas vão diariamente aos consulados dos Estados Unidos para participar das entrevistas, última etapa para conseguir a autorização para entrar em território americano.
Na prática, sem as entrevistas não é possível conseguir o visto. Segundo o comunicado, quem já pagou a taxa para fazer a entrevista terá até um ano para reagendar o procedimento. Não há data para que as entrevistas voltem a ser realizadas.
Quem tiver um assunto urgente para tratar nos Estados Unidos e precisar do visto, deve entrar em contato com o Departamento de Estado dos EUA para requisitar um procedimento de emergência.

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