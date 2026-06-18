Copa de 2026: por que 1 em cada 4 partidas pode ultrapassar o limite seguro de calor

12 de junho de 2026. Torcedores enxugam o suor do rosto por causa do calor na Fifa Fan Zone, em Washington, DC, antes da partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul Crédito: Getty Images

Mas o clima da estreia é a exceção, não a regra, do que espera o torneio pelas próximas cinco semanas. Espalhada por 16 cidades de três países — do calor úmido de Miami e Monterrey ao verão fresco de Vancouver —, esta será, segundo cientistas, a Copa com maior risco de calor extremo da história.

A explicação está na soma de três fatores. Primeiro, o calendário: ao contrário do Catar em 2022, que fugiu para novembro e dezembro para evitar o pico extremo de calor, o torneio manteve a janela tradicional de junho e julho — o auge do verão no Hemisfério Norte.

Segundo, a geografia: boa parte dos jogos está marcada para cidades de clima quente e úmido, como Dallas, Houston, Miami, Atlanta, Kansas City e Monterrey, onde a umidade dificulta que o corpo se resfrie pelo suor.

Terceiro, o aquecimento global: desde 1994, quando os Estados Unidos sediaram o Mundial pela última vez, a temperatura média do planeta subiu cerca de 0,7°C, segundo a análise de atribuição da World Weather Attribution (WWA), que cruzou observações e modelos climáticos para medir o quanto a mudança climática causada pelo homem elevou o estresse térmico nas 16 sedes entre 1994 e 2026.

Uma análise liderada pelo climatologista Donal Mullan, da Queen's University Belfast, em parceria com a Brunel University de Londres e publicada no International Journal of Biometeorology, modelou 20 anos de dados meteorológicos e concluiu que 14 das 16 sedes podem ultrapassar, em tardes de verão, o limiar de 28°C na escala WBGT (temperatura de globo e bulbo úmido), índice que combina calor, umidade, vento e radiação solar para medir o estresse térmico sobre o corpo

Acima desse patamar, entidades como o sindicato global de jogadores, o FIFPRO, recomendam o adiamento de partidas.

Em um verão mais quente que a média, até nove estádios passariam desse nível em metade dos dias do torneio — e quatro chegariam a 32°C, considerado estresse térmico extremo.

Um levantamento posterior do mesmo grupo, divulgado em maio pela rede WWA, traduziu o risco em números jogo a jogo: 26 das 104 partidas devem ser disputadas com WBGT de pelo menos 26°C — o nível a partir do qual o FIFPRO, sindicato global de jogadores, recomenda pausas obrigatórias de resfriamento.

Dessas, 17 estão marcadas para estádios com sistemas de refrigeração; as demais, a céu aberto.

Cinco jogos devem ocorrer a 28°C ou mais na escala, patamar em que o sindicato recomenda adiar a partida.

Em 1994, a última Copa nos EUA, 21 jogos teriam atingido o limiar das pausas — mas o risco de partidas no nível de adiamento praticamente dobrou.

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Um torneio, três climas

O contraste entre as cidades-sede é o primeiro fator tático e logístico da Copa. No grupo de maior risco — onde o calor perigoso é dado como praticamente certo durante a janela do torneio — estão Dallas, Houston, Miami, Kansas City, Filadélfia e Atlanta.

Um segundo grupo reúne cidades que tinham risco control[avel em 1994 e cujo risco dobrou ou mais desde então: Los Angeles, Seattle, Santa Clara (San Francisco) e East Rutherford (Nova York/Nova Jersey), justamente a sede da final de 19 de julho — marcada para as 15h locais, horário em que uma onda de calor típica da região pode levar o WBGT à casa dos 30°C.

Na ponta oposta estão Vancouver e a área da baía de São Francisco, com verões amenos, e as sedes mexicanas, onde o problema muda de natureza.

As sedes canadenses ilustram bem como o risco muda de natureza conforme a latitude. Vancouver é, ao lado da baía de São Francisco, uma das duas únicas cidades do torneio que não atingem o limiar de estresse térmico do estudo — e ainda joga em estádio com teto retrátil, no BC Place.

Toronto, de verão úmido e abafado, figura entre as 14 sedes de risco, ainda que longe dos extremos texanos. O problema canadense, porém, vem de outro lugar: foi de lá que partiu, em 2023, a fumaça da pior temporada de incêndios da história do país — quase 15 milhões de hectares queimados —, que cobriu as próprias Vancouver e Toronto e chegou a cancelar eventos esportivos em Nova York, Filadélfia e Boston.

Já a Cidade do México, a 2.240 metros de altitude, tem temperaturas brandas, mas tardes de tempestade quase diárias nesta época do ano— havia até 80% de chance de raios previstos para o horário da abertura, que passou sem chuva. Guadalajara segue padrão parecido.

Monterrey, encravada no calor do norte mexicano, é o caso extremo: junho passa com facilidade dos 35°C, podendo superar os 40°C, e por isso todos os seus jogos foram marcados para as 20h locais.

A tabela, aliás, revela a estratégia da Fifa, a entidade máxima do futebol mundial e responsável pela Copa: após o sorteio de dezembro, os jogos diurnos foram concentrados nos estádios com teto e climatização — Dallas, Houston e Atlanta —, enquanto as sedes de maior risco ao ar livre receberam partidas noturnas. Cinco estádios do torneio têm cobertura (os três citados, mais Vancouver e Los Angeles).

No SoFi Stadium, em Los Angeles, cerca de 15 ventiladores industriais de nebulização aguardam em depósitos, prontos para serem espalhados pelas arquibancadas se os termômetros passarem de 26,7°C.

Há ainda duas ameaças que não dependem de termômetro. Raios detectados num raio de cerca de 13 quilômetros do estádio suspendem o jogo automaticamente por pelo menos 30 minutos — contagem que zera a cada novo relâmpago — e os amistosos preparatórios já deram o tom: o jogo-treino da Inglaterra em Orlando atrasou uma hora por tempestade, e Arábia Saudita x Porto Rico, em Austin, ficou parado quase duas horas.

E a fumaça de incêndios florestais, que em 2023 cobriu Nova York, Toronto, Filadélfia e Boston e cancelou eventos esportivos, volta ao radar: a temporada de queimadas de 2026 começou mais cedo e acima da média. Para esse cenário, a Fifa não tem limiar fixo de qualidade do ar — decisões seriam tomadas caso a caso, com autoridades locais de saúde.

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11 de junho de 2026. Uma idosa caminha com um guarda-chuva para se proteger do sol em Nova York, que estava sob alerta vermelho devido ao calor extremo Crédito: Getty Images

O ensaio geral que deu errado

A Fifa não precisa de modelos climáticos para saber o que vem pela frente: viveu uma prévia no Mundial de Clubes de 2025, disputado nos mesmos Estados Unidos.

Seis partidas foram interrompidas por calor ou tempestades — incluindo uma paralisação de duas horas em Chelsea x Benfica —, e um estudo revisado por pares apontou que 31 dos 57 jogos tiveram WBGT médio acima de 28°C.

O técnico do Chelsea à época, Enzo Maresca, declarou que os EUA "provavelmente não são o lugar certo" para a competição; seu meia Enzo Fernández relatou tontura e precisou se deitar no gramado durante a semifinal.

O diretor médico do FIFPRO, Vincent Gouttebarge, foi além: para a entidade, partidas como PSG x Atlético de Madrid e Chelsea x Espérance simplesmente não deveriam ter sido disputadas.

O alerta anterior veio da Copa América de 2024. Em Kansas City — uma das cidades-sede do Mundial deste ano —, com sensação térmica de 39°C, o árbitro assistente Humberto Panjoj desmaiou em campo e o zagueiro uruguaio Ronald Araújo deixou o jogo no intervalo, tonto.

A resposta da Fifa para 2026 foi tornar obrigatórias duas pausas de hidratação de três minutos, aos 22 minutos de cada tempo, em todos os 104 jogos, independentemente do clima — algo inédito em Copas.

Cientistas consideram a medida insuficiente: o FIFPRO recomenda pausas a partir de WBGT de 26°C e adiamento aos 28°C, enquanto o limiar da própria Fifa para sequer considerar um adiamento é 32°C.

Para os pesquisadores, essa diferença de quatro graus é, literalmente, uma questão de vida ou morte — sobretudo para o público, que não tem preparador físico nem banco refrigerado. Sessenta jogadores em atividade e aposentados assinaram carta aberta pedindo a atualização das diretrizes antes do torneio.

E, já na estreia, a pausa de saúde revelou sua outra face: a Fox, detentora dos direitos em inglês nos EUA, interrompeu a transmissão de México x África do Sul para exibir quatro comerciais durante os três minutos de hidratação, apresentados como patrocinados por uma marca de isotônicos. Mantido o ritmo, serão mais de 800 inserções publicitárias extras ao longo da Copa.

O caminho (sem sombra) para o Brasil

Para o Brasil, o calor das Copas norte-americanas é velho conhecido — e, até aqui, aliado. Na Copa de 1986, no México, a seleção de Telê Santana caiu nas quartas de final diante da França num jogo iniciado ao meio-dia em Guadalajara, sob sol a pino, decidido nos pênaltis após Zico desperdiçar um pênalti no segundo tempo e Sócrates errar sua cobrança na decisão final.

Em 1994, o sorteio foi generoso: o time de Parreira fez toda a primeira fase em Stanford, na região de São Francisco — a mais fresca das nove sedes, vantagem que rivais não deixaram de apontar.

O próprio Parreira rebateu as cobranças por mais intensidade dizendo que, naquele clima, só um robô entregaria 100%. O título veio justamente no dia mais quente, na final a 38°C no Rose Bowl.

Em 2026, porém, a sorte virou: a seleção de Carlo Ancelotti caiu em três das cidades mais críticas do mapa do calor — estreia contra Marrocos no MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey) em 13 de junho, Haiti no Lincoln Financial Field (Filadélfia) em 19 de junho e Escócia no Hard Rock Stadium (Miami) em 24 de junho.

Nenhum dos três estádios tem teto. A Filadélfia e Miami estão no grupo onde o calor perigoso é dado como certo; Nova Jersey, onde o risco dobrou desde 94. E foi na Filadélfia, sob emergência de calor no Mundial de Clubes de 2025, que o FIFPRO disse que uma partida sequer deveria ter sido disputada.

O alívio está nos horários, todos no fim de tarde ou noite local. E há uma ironia de tabela: se avançar em primeiro do grupo, o Brasil joga o mata-mata inicial em Houston — estádio com teto e ar-condicionado; se passar em segundo, vai a Monterrey, a sede mais quente do México, ainda que em jogo noturno.

1986, 1994: o calor como tradição

17 de julho de 1994. Torcedores se refrescam do calor intenso antes da final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália Crédito: Getty Images

Nada disso é exatamente novo. No México de 1986 , 34 dos 52 jogos começaram ao meio-dia para acomodar a televisão europeia, sob altitude, calor e poluição.

Gary Lineker, artilheiro daquela Copa, guardou de Monterrey, onde a Inglaterra disputou duas de suas partidas na primeira fase, a lembrança do jogo mais quente de sua carreira, com 43°C a 44°C. Ele contou ter perdido cerca de seis quilos em líquidos e passado o segundo tempo tonto, incapaz de render — como quase todos em campo.

Oito anos depois, nos Estados Unidos de 1994, uma onda de calor histórica transformou o torneio numa prova de resistência.

A climatologia oficial compilada pela agência americana NOAA já avisava: Dallas tinha média de máximas de 35,5°C em julho, com 28 dias por mês acima de 32°C. Ainda assim, boa parte dos jogos da primeira fase começou no início da tarde — de novo, por causa da TV europeia.

A Fifa chegou a proibir garrafas de água dentro de campo, recuando apenas depois que médicos alertaram publicamente para o risco de mortes por desidratação — episódio eternizado pela revolta do técnico irlandês Jack Charlton, que passou a jogar água sobre seus jogadores quando eles chegavam próximos à linha lateral do campo.

O goleiro boliviano Carlos Trucco resumiu o sentimento dos elencos: "Esses horários foram feitos para matar jogadores".

Jürgen Klinsmann, então atacante da Alemanha, descreveu condições brutais em Chicago; o técnico do México, Miguel Mejía Barón, sugeriu que os dirigentes tirassem os ternos e jogassem ao meio-dia para entender; os belgas passaram gel no cabelo para refletir o sol, e o treinador dos EUA, Bora Milutinovic, ironizou desejando 300 graus e 2.000% de umidade para uma partida.

Reportagem do New York Times fala sobre estratégia da equipe belga em passar gel no cabelo para tentar refletir o sol. "O gel deixa nossas cabeças frescas por um longo tempo", disse o então jogador Franky Van Der Elst ao jornal. Crédito: Reprodução/New York Times Archive

Jogadores da seleção belga com gel nos cabelos em partida em 19 de junho de 1994, em Orlando, na Flórida Crédito: Getty Images

Só na primeira semana, 106 torcedores foram atendidos por problemas de calor em Orlando e 43 em Chicago, 13 deles hospitalizados. A final entre Brasil e Itália, no Rose Bowl, foi disputada a 38°C diante de 94 mil pessoas.

A diferença entre aquelas Copas e a atual não está nos termômetros de um dia, mas na probabilidade. O que em 1994 era uma onda de calor excepcional tornou-se, três décadas de aquecimento depois, o cenário esperado: o mesmo torneio, nas mesmas cidades, agora com o dobro de chance de jogos acima do limite de segurança.

O futuro dos megaeventos num planeta mais quente

A Copa de 2026 chega carregada de uma ironia que pesquisadores não deixaram passar: será, pela própria estimativa de quem a organiza, a edição mais poluente da história.

Cálculos de organizações como a Environmental Defense Fund e a Scientists for Global Responsibility projetam mais de 9 milhões de toneladas de CO₂ — cerca do dobro da média das quatro Copas anteriores somadas, inflada pelo formato com 48 seleções e pelas distâncias continentais.

O torneio que exporá milhões de pessoas ao calor extremo é, ele próprio, um dos motores desse calor. Uma carta aberta de cientistas à Fifa também criticou o patrocínio da petroleira saudita Aramco como incompatível com o futuro do próprio jogo.

O precedente de adaptação já existe: o Catar levou a Copa de 2022 para novembro e dezembro, fugindo de um verão com temperaturas que chegam a 50°C. A climatologista Friederike Otto, do Imperial College London, defende que o cálculo passe a valer para todos: do ponto de vista da saúde, diz ela, Mundiais deveriam migrar para épocas mais frescas do ano, para serem uma 'festa do futebol e não um risco sanitário para cidades inteiras'.

A Copa de 2034, na Arábia Saudita, dificilmente escapará dessa lógica. Para a Fifa, porém, a mudança de calendário não é a solução padrão: o vice-presidente Victor Montagliani já argumentou que um Mundial de inverno em Toronto, Chicago ou Filadélfia traria o problema oposto — temperaturas abaixo de zero — e que a entidade aposta em estádios climatizados, horários ajustados e monitoramento em tempo real.

Enquanto a discussão estrutural não avança, o verão norte-americano segue seu curso. Nas próximas cinco semanas, cada tempestade em Miami, cada tarde de 40°C em Dallas e cada pausa aos 22 minutos servirá de teste — não só para os jogadores em campo, mas para a tese de que o maior evento esportivo do planeta pode continuar sendo disputado no auge do verão de um mundo cada vez mais quente.