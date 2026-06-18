AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Image

Obituário

08/03/1945
17/06/2026
Morre o urologista Carlos Alberto Emerich, aos 81 anos
Morre o urologista Carlos Alberto Emerich, aos 81 anos

Júlia Afonso

Repórter

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 12:40

Publicado em

18 jun 2026 às 12:40

Morreu, na quarta-feira (17), o urologista Carlos Alberto Emerich, aos 81 anos. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por amigos e familiares. O médico teve  falência múltipla de órgãos em decorrência da idade. 


Em conversa com A Gazeta, o também médico Carlos Henrique Segall Junior, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e sobrinho de Carlos Alberto, falou um pouco sobre a trajetória do tio, que nasceu em Minas Gerais, mas veio para o Espírito Santo aos 12 anos para completar os estudos. 


Da adolescência até a faculdade, Carlos Alberto trabalhou como balconista na farmácia do tio. 


“Ele passou em primeiro lugar na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no ano dele. O doutor  Emerich foi muito importante para a urologia capixaba, trouxe técnicas inovadoras em diversos segmentos, como cirurgias endoscópicas. Ele também foi um dos pioneiros no transplante renal no Estado”, detalhou Carlos Henrique Segall Junior. 


Em 2016, ele foi homenageado pelo CRM-ES, pelos anos de experiência. “A medicina representa tudo para mim. É uma atividade que a gente pode servir ao ser humano”, disse ele, à época. O urologista deixou quatro filhos. 


Nas redes sociais, o CRM-ES emitiu uma nota de pesar e muita gente lamentou a perda do médico. “Foi um prazer trabalhar com esse homem, meus sentimentos a todos os familiares”, escreveu uma internauta. “Muito generoso, sempre disponível a ajudar todos. Certamente está ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, deixando um lindo legado”, comentou outra. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Neurocirurgião que fundou hospital no ES, João Batista Valladares morre aos 78 anos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Obituário medicina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança