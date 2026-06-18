Morreu, na quarta-feira (17), o urologista Carlos Alberto Emerich, aos 81 anos. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta por amigos e familiares. O médico teve falência múltipla de órgãos em decorrência da idade.





Em conversa com A Gazeta, o também médico Carlos Henrique Segall Junior, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) e sobrinho de Carlos Alberto, falou um pouco sobre a trajetória do tio, que nasceu em Minas Gerais, mas veio para o Espírito Santo aos 12 anos para completar os estudos.





Da adolescência até a faculdade, Carlos Alberto trabalhou como balconista na farmácia do tio.





“Ele passou em primeiro lugar na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no ano dele. O doutor Emerich foi muito importante para a urologia capixaba, trouxe técnicas inovadoras em diversos segmentos, como cirurgias endoscópicas. Ele também foi um dos pioneiros no transplante renal no Estado”, detalhou Carlos Henrique Segall Junior.





Em 2016, ele foi homenageado pelo CRM-ES, pelos anos de experiência. “A medicina representa tudo para mim. É uma atividade que a gente pode servir ao ser humano”, disse ele, à época. O urologista deixou quatro filhos.





Nas redes sociais, o CRM-ES emitiu uma nota de pesar e muita gente lamentou a perda do médico. “Foi um prazer trabalhar com esse homem, meus sentimentos a todos os familiares”, escreveu uma internauta. “Muito generoso, sempre disponível a ajudar todos. Certamente está ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, deixando um lindo legado”, comentou outra.