Construção de muro entre EUA e México é cancelada pelo Pentágono

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira, 30, o cancelamento dos projetos de construção de um muro na fronteira entre Estados Unidos e México pagos com fundos militares. O ex-presidente Donald Trump havia ordenado a transferência de bilhões de dólares do orçamento do Departamento de Defesa para pagar o muro depois que o Congresso negou seu financiamento. O atual presidente americano, Joe Biden, já havia anunciado a interrupção dos projetos logo após assumir o governo, em janeiro.
"O Departamento de Defesa está cancelando todos os projetos de construção de barreiras de fronteira pagos com fundos originalmente destinados a outras missões e funções militares, como escolas, projetos de construção militar em países parceiros e a conta de equipamento da Guarda Nacional e da Reserva, "disse o vice-porta-voz do Pentágono Jamal Brown em um comunicado. "A ação de hoje reflete o compromisso contínuo desta administração em defender nossa nação e apoiar nossos membros do serviço e suas famílias."
Trump lançou sua campanha presidencial em 2015 com a promessa de construir um muro na fronteira com o México, país que ele afirmou que faria pagar pela obra. Os mexicanos se negaram a assumir a construção e a Câmara dos Deputados dos EUA não aprovou nenhum projeto com esse propósito. Trump acabou recorrendo aos cofres do Pentágono.
O comunicado não indicou quanto dinheiro o cancelamento economizará, nem se os fundos restantes seriam usados para pagar os custos de desmobilização de empreiteiros, cujas escavadeiras e tratores foram paralisados no dia 20 de janeiro.
Uma estimativa do Corpo de Engenheiros do Exército, feita no outono passado (norte), determinou que haveria cerca de US$ 3,3 bilhões (aproximadamente R$ 17 bilhões) em fundos restantes se Biden optasse por não prosseguir com os planos de construção de Trump para cercar 458 km adicionais. O governo economizaria cerca de US$ 2,6 bilhões (aproximadamente R$ 12 bilhões) depois de pagar os custos de desmobilização às empreiteiras, concluiu a estimativa.
Também não está claro o destino de segmentos de muro de fronteira inacabados, financiados com cerca de US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 25 bilhões) em dotações do Congresso para o Departamento de Segurança Interna durante o mandato de Trump. Críticos de Biden do Partido Republicano alegam que o presidente é legalmente obrigado a gastar os fundos na construção de barreiras, mas os democratas querem que os eles sejam usados ??em projetos de melhoria e segurança das fronteiras.
Em um comunicado separado na sexta-feira, o Departamento de Segurança Interna disse que usaria fundos apropriados do Congresso para reparar diques no Vale do Rio Grande que foram danificados durante a construção do muro. O esforço não vai expandir a barreira, disse o departamento.
O governo Biden também irá remediar um local adjacente à estrutura em San Diego danificado pela erosão do solo. Em um comunicado, o Departamento de Segurança Interna descreveu os projetos como "passos iniciais para proteger as comunidades fronteiriças de perigos físicos resultantes da abordagem da administração anterior para a construção de paredes de fronteira" e disse que o departamento "continua a revisar os extensos problemas" criados pelo projeto de Trump.
A fronteira entre os Estados Unidos e o México tem atualmente 3.142 km de extensão. (Com agências internacionais)