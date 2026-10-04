Como Tarcísio absorveu a máquina malufista e tucana para se consagrar em São Paulo de olho no Planalto

"Durante três décadas, o PSDB se estruturou por meio de coordenadores posicionados nas regiões administrativas de São Paulo com o objetivo de levar demandas locais ao governo, que as atendia de forma apurada. O partido não era uma grande marca, assim como a identificação partidária não era tão relevante", explica ele, que é autor da dissertação Ninho dos Tucanos: PSDB em São Paulo (1994-2018), defendida em 2021 na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).