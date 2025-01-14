Como Putin reage a uma população que não para de encolher

A preocupação é tamanha que um político propôs uma ideia que gerou polêmica — libertar mulheres presas por crimes leves para que elas possam engravidar e, assim, ajudar a repovoar o país.
A repórter Nathalia Passarinho explica as questões por trás da crise de natalidade na Rússia.
Confira no vídeo.
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