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Como Putin reage a uma população que não para de encolher

Problema não é novo, mas persiste como uma das dores de cabeça do presidente Vladimir Putin: o número de nascimentos de russos é menor do que o número de mortes.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jan 2025 às 14:00

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 14:00

A preocupação é tamanha que um político propôs uma ideia que gerou polêmica — libertar mulheres presas por crimes leves para que elas possam engravidar e, assim, ajudar a repovoar o país.
A repórter Nathalia Passarinho explica as questões por trás da crise de natalidade na Rússia.
Confira no vídeo.
Como a guerra da Ucrânia pode chegar ao fim em 2025Os alertas da Europa que preocupam o mundo por possível conflito generalizado'Ele é um introvertido – um homem de ações, não de palavras': como Vladimir Putin chegou ao poder na Rússia

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