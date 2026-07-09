Basset azul da Gasconha: conheça as características do cachorro dessa raça

O basset azul da Gasconha se destaca pelo corpo alongado e temperamento ativo e carinhoso Crédito: Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock

ObassetazuldaGasconhaé uma raça francesa que descende dos antigos sabujos daGasconha, região localizada no sudoeste da França e conhecida por desenvolver cães especializados no rastreamento de presas. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC),elesurgiu como uma versão de pernas curtas desses tradicionais farejadores, preservando o excelente olfato, a resistência física e a capacidade de trabalhar tanto sozinho quanto em matilha.

Araça passou por um processo de recuperação no final do século XIX, quando caçadores do oeste da França se empenharam em preservar suas qualidades funcionais e sua conformação física. Ainda conforme o padrão oficial da CBKC, obassetazuldaGasconhafoi desenvolvido principalmente para caçar coelhos e lebres, utilizando seu faro extremamente apurado para localizar as presas mesmo em terrenos difíceis.

Embora tenha origem como cão de trabalho, atualmente obassetazuldaGasconhatambém conquista espaço como animal de companhia.Abaixo, conheça as principais características dessa raça!

1.Aparênciafísica

O basset azul da Gasconha possui uma aparência marcante e facilmente reconhecida entre os cães do grupo dos sabujos. De acordo com a CBKC, a raça apresenta corpo alongado, peito profundo e pernas curtas. A altura varia entre 34 e 38 centímetros, tanto para machos quanto para fêmeas.

Seu principal destaque é a pelagem curta, densa e de efeito azul-ardósia, resultado da combinação entre pelos pretos e brancos mosqueados. Conforme o padrãooficial, o cão normalmente apresenta manchas pretas distribuídas pelo corpo, além de marcas castanhas acima dos olhos, nas bochechas, nos membros e sob a cauda, formando o conhecido efeito de “quatro olhos”. As orelhas são muito longas, finas e de inserção baixa, enquanto os olhos ovais têm coloração marrom e expressão gentil, levemente triste.

2. Temperamento e personalidade

Segundo a CBKC, obassetazuldaGasconhaé um cão ativo, ágil e animado, com excelente capacidade de farejamento. Acostumado a trabalhar em matilha, demonstra boa convivência com outros cães e costuma desenvolver forte vínculo com a família.

Apesar da origem como cão de caça, também é descrito como um animal carinhoso, alegre e sempre atento aos cheiros ao seu redor. Essa curiosidade natural faz com que goste de passeios e de atividades que estimulem o olfato.Por isso, é uma raça que aprecia rotina com enriquecimento ambiental e exercícios diários.

Com cuidados regulares, o basset azul da Gasconha tende a manter uma vida mais saudável, equilibrada e feliz Crédito: Imagem: cynoclub | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por possuir corpo comprido e pernas curtas, obassetazuldaGasconhase beneficia de uma alimentação equilibrada para evitar o excesso de peso, que pode sobrecarregar a coluna e as articulações.Por isso, é importanteoferecer uma dieta adequada à idade, porte e nível de atividade do animal, sempre com orientação do médico-veterinário.

As longas orelhas características da raça também merecem atenção especial, pois podem favorecer o acúmulo de umidade e sujeira. A limpeza periódica ajuda a prevenir infecções. Além disso, visitas regulares ao veterinário, vacinação, controle de parasitas e prática de exercícios moderados contribuem para manter o cão saudável ao longo da vida.

Embora não seja um cão de alta velocidade,eledemonstra boa resistência egostadecaminhadas, trilhas leves e brincadeiras que envolvam farejamento, atividade que estimula tanto o corpo quanto a mente.

4. Educação e socialização

O basset azul da Gasconha costuma aprender com facilidade quando o treinamento é conduzido de maneira positiva, utilizando recompensas e estímulos consistentes. Por ser um cão inteligente e acostumado a tomar decisões durante o rastreamento, pode apresentar certa independência, exigindo paciência e constância durante o processo de educação.