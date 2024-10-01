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  • Como Israel consegue se proteger de mísseis do Irã com Domo de Ferro
BBC Brasil

Como Israel consegue se proteger de mísseis do Irã com Domo de Ferro

Nesta terça (1°), Irã confirmou ter lançado dezenas de mísseis contra o território israelense, mas não há registro de que algum deles tenha atingido áreas habitadas
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

01 out 2024 às 19:39

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 19:39

Imagem BBC Brasil
Imagem mostra mísseis lançados pelo Irã contra Israel Crédito: Getty Images
Dezenas de mísseis foram lançados pelo Irã na noite desta terça-feira ( 1º), no horário local, contra o território israelense. Mas desde o começo da ofensiva não há nenhum registro confirmado de que mísseis tenham atingido áreas habitadas.
Especialistas dizem que isso ocorre graças ao sistema de defesa antimísseis de Israel, o Domo de Ferro, segundo correspondentes da BBC em Jerusalém.
O sistema usa radares para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não têm.
Entenda a seguir como funciona o Domo de Ferro, que também tem sido uma ferramenta de Israel contra foguetes disparados pelo Hamas a partir de Gaza.
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Como funciona o Domo de Ferro?

O Domo de Ferro foi projetado para proteger contra armas de curto alcance e opera em todas as condições climáticas.
O sistema usa radar para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não têm.
Foguetes interceptadores são disparados apenas contra mísseis que deverão atingir áreas povoadas, segundo os responsáveis.
O sistema consiste em baterias localizadas em Israel, cada uma com três a quatro lançadores que podem disparar 20 mísseis interceptadores. Existem versões fixas e móveis do sistema.
Os interceptores são lançados verticalmente a partir dessas unidades móveis ou estacionárias. Eles então detonam os mísseis no ar.

Quando o Domo de Ferro foi usado pela primeira vez?

Imagem BBC Brasil
Imagem de maio de 2023 mostra lançamento de míssil a partir do Domo de Ferro israelense Crédito: Getty Images
O sistema foi desenvolvido após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, grupo militante baseado no sul do Líbano.
O Hezbollah lançou milhares de foguetes contra Israel, causando enormes danos e matando dezenas de cidadãos.
Em resposta, Israel disse que desenvolveria um novo escudo de defesa antimísseis.
O Domo de Ferro foi criado pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, com apoio dos Estados Unidos.
O sistema foi especialmente concebido para ajudar a combater armas rudimentares, como foguetes disparados de Gaza.
O sistema foi usado pela primeira vez em combate em 2011, quando derrubou um projétil disparado da Faixa de Gaza.
Em 2019, os EUA anunciaram que comprariam e testariam algumas baterias do Domo de Ferro.
O Domo de Ferro teria derrubado entre 85% e 90% dos mísseis lançados pelo Hamas no conflito na Faixa de Gaza neste ano.
No entanto, de acordo com Yonah Jeremy Bob, analista de inteligência do Jerusalem Post, o sistema pode ser eficiente contra ataques do Hamas, mas poderia ter mais dificuldades com organizações como o Hezbollah, capaz de lançar mais mísseis em menos tempo.

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