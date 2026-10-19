Como incluir dezenas de frutas e vegetais na sua dieta semanal - e é menos difícil do que parece

Sábado: Como nossos sábados são sempre corridos, queria fazer algo rápido e fácil. Preparei um macarrão salteado com tempeh, alimento feito de soja cozida e fermentada, mas poderia ter usado outra fonte de proteína. Meus filhos não gostaram do prato. Também não sei se acertei no preparo do tempeh, porque ficou um pouco amargo. Por isso, fiz outro macarrão, mais simples.