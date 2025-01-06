Como Fernanda Torres se tornou uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas no exterior

Fernanda Torres vem de uma importante família da dramaturgia brasileira Crédito: Getty Images

A conquista do Globo de Ouro consolida Torres, de 59 anos, como uma das atrizes brasileiras mais influentes e importantes de sua geração.

Nascida em 1965, ela é filha de dois outros grandes nomes da dramaturgia do país: Fernanda Montenegro e Fernando Torres.

Toda sua vida, aliás, está mergulhada no universo audiovisual: seu irmão mais velho, Claudio Torres, trabalha como diretor, roteirista e produtor, e ela é casada desde 1997 com o diretor Andrucha Waddington.

A estreia de Torres na dramaturgia aconteceu no teatro, em 1978.

No ano seguinte, ela também passou a fazer projetos na televisão, como novelas e minisséries.

No início dos anos 2000, a atriz ganhou grande destaque popular ao protagonizar a série cômica Os Normais, ao lado de Luiz Fernando Guimarães.

Alguns anos depois, a partir de 2011, outro seriado de comédia encabeçado por ela e Andrea Beltrão — Tapas & Beijos — foi sucesso de crítica e de audiência.

Nessa mesma época, Torres também estreou na literatura. O primeiro romance dela, intitulado Fim, foi publicado em 2013.

Quatro anos depois, em 2017, ela lançou A Glória e Seu Cortejo de Horrores.

Torres ganhou diversos prêmios ao longo da carreira.

Em 1986, ela recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes por sua atuação em Eu Sei que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor.

Ao interpretar Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, ela levou o troféu de melhor atriz de drama no Globo de Ouro — e está entre as cotadas a finalista no Oscar, cuja lista será divulgada no dia 17 de janeiro.

Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, ganhou um Emmy Internacional em 2013 Crédito: Getty Images

Outras atrizes brasileiras com destaque internacional

Além de Torres, outros nomes de mulheres da dramaturgia brasileira receberam indicações e prêmios ao longo das últimas décadas.

O nome mais conhecido talvez seja o da própria mãe dela: Fernanda Montenegro foi indicada ao prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro no Oscar de 1999, por seu trabalho em Central do Brasil.

Em 1998, ela ganhou o troféu de melhor atriz pelo mesmo filme no Festival de Berlim, na Alemanha.

Montenegro ainda venceu o Emmy Internacional em 2013, por seu papel no telefilme Doce de Mãe.

Outro nome bastante conhecido no exterior é o de Sônia Braga.

Ela tem no currículo uma indicação ao prêmio de melhor atriz estreante do Bafta, do Reino Unido, por Dona Flor e Seus Dois Maridos (1881) e foi três vezes finalista do Globo de Ouro por O Beijo da Mulher Aranha (1986), Luar Sobre Parador (1989)e Amazônia em Chamas (1995).

A brasileira Florinda Bolkan, que fez carreira na Itália, ganhou três prêmios David di Donatello e foi finalista de premiações oferecidas por associações de críticos de cinema de Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Marcélia Cartaxo e Ana Beatriz Nogueira conquistaram o Urso de Prata de melhor atriz do Festival de Cinema de Berlim por atuações em A Hora da Estrela (1986) e Vera (1987), respectivamente.