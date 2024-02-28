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BBC News

Como é por dentro do Centro de Confinamento do Terrorismo de El Salvador

Repórter da BBC foi ao Centro de Confinamento do Terrorismo, que virou sí­mbolo da polí­tica de segurança pública de Bukele

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 fev 2024 às 18:00
El Salvador é hoje o país com a maior taxa de encarceramento do mundo. Cerca de 70 mil pessoas foram presas desde que o governo de Nayib Bukele adotou um regime de exceção que deu mais poderes à polícia e aos militares.
Mas a medida é duramente criticada por organizações de direitos humanos, que já documentaram casos de tortura e mortes.
Dois dias depois da reeleição de Bukele, a repórter da BBC Mundo Leire Ventas foi ao Centro de Confinamento do Terrorismo, que virou símbolo da política de segurança pública de Bukele.

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