Como é por dentro do Centro de Confinamento do Terrorismo de El Salvador

El Salvador é hoje o país com a maior taxa de encarceramento do mundo. Cerca de 70 mil pessoas foram presas desde que o governo de Nayib Bukele adotou um regime de exceção que deu mais poderes à polícia e aos militares.
Mas a medida é duramente criticada por organizações de direitos humanos, que já documentaram casos de tortura e mortes.
Dois dias depois da reeleição de Bukele, a repórter da BBC Mundo Leire Ventas foi ao Centro de Confinamento do Terrorismo, que virou símbolo da política de segurança pública de Bukele.