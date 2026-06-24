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Como é a bola mais antiga do mundo — que viajou até Miami para Brasil x Escócia

A bola, que se acredita ter sido produzida entre 1540 e 1570, foi encontrada em castelo Stirling, na Escócia, na década de 1970

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 06:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 jun 2026 às 06:35
A bola de futebol mais antiga de que se tem notícia no mundo viajou de Stirling, na Escócia, para a Flórida, nos Estados Unidos, para participar das atividades em torno da partida decisiva da Escócia contra o Brasil pela Copa do Mundo.
A bola, que se acredita ter sido produzida entre 1540 e 1570, foi descoberta na década de 1970, presa entre vigas no Castelo de Stirling.
Ela ficará em exposição no Museu Coral Gables até sábado (27/06) e também será exibida durante a partida entre Brasil e Escócia nesta quarta-feira (24/06), a partir das 19h (horário de Brasília).
A peça foi emprestada ao museu pela Stirling Smith Art Gallery and Museum, onde é a principal atração de uma coleção com mais de 40 mil itens.
Imagem BBC Brasil
A curadora do Stirling Smith, Aiofe McKenna, disse estar entusiasmada com a ida da bola para Miami Crédito: BBC
A bola, reconhecida pelo Guinness World Records, o livro dos recordes, como a mais antiga do mundo, tem aproximadamente o tamanho de um melão pequeno.
Ela é feita de gomos de couro espesso que envolvem uma bexiga de porco.
A peça foi datada do período de James 5º da Escócia e da jovem Mary Stuart, rainha da Escócia no século 16, que viveu nos aposentos do castelo durante a infância.
"Alguém na década de 1540 deve ter chutado a bola tão alto que ela ficou presa no teto. A cronologia coincide com o período em que Mary, rainha dos escoceses, vivia no castelo e, claro, a bola foi encontrada nos aposentos da rainha", explica Aiofe McKenna, curadora do Stirling Smith.
"Não podemos afirmar isso com certeza, mas gostamos de imaginar que Mary brincou com esta bola", acrescenta McKenna.
Imagem BBC Brasil
A bola ficará em exposição no Museu Coral Gables, na Flórida, até sábado Crédito: BBC
Registros históricos mostram que uma versão antiga do futebol já era popular na Escócia desde o século 15.
"As pessoas gostavam de jogar futebol tanto quanto hoje, mas o esporte era bem diferente e muito mais violento", conta McKenna.
E acrescenta: "Ainda assim, isso não impedia sua popularidade. Pelo contrário, era extremamente popular. Muitos reis escoceses tentaram proibi-lo por causa de toda a confusão que provocava."
Imagem BBC Brasil
A bola foi encontrada no Castelo de Stirling Crédito: Getty Images
A bola faz parte da exposição Diplomacy and the Beautiful Game: From Scotland to Brazil to Haiti (Diplomacia e o Jogo Bonito: da Escócia ao Brasil, passando pelo Haiti, em tradução livre), no museu da Flórida.
McKenna afirmou: "É muito empolgante que ela esteja lá para o jogo entre Escócia e Brasil. [...] Muitas pessoas vêm especificamente para ver a bola, então os fãs de futebol sabem que ela está aqui. [...] Mas acreditamos que isso levará sua história a um público enorme, que talvez não saiba que o (Stirling) Smith abriga essa bola."
A Tartan Army, como é conhecida a torcida da Escócia, chegou a Miami para a última partida da seleção escocesa na fase de grupos, depois de uma vitória por 1 a 0 contra o Haiti e uma derrota por 1 a 0 para o Marrocos.
Imagem BBC Brasil
A torcida da Escócia está em Miami para acompanhar a partida decisiva da seleção na fase de grupos Crédito: Reuters

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