Como conflitos globais viraram dor de cabeça para Trump em eleições de meio de mandato nos EUA

A guerra entre os EUA e o Irã é um conflito que nenhuma das nações árabes da região desejava, afirmou ele, e a mais recente ofensiva dos houthis era previsível. Com os EUA e o Irã atualmente em um impasse prolongado, quaisquer novas hostilidades poderiam levar a mais conflitos regionais e fazer com que os preços do petróleo disparassem novamente.