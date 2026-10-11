Como ataque a aeroporto na Arábia Saudita eleva tensão em um Oriente Médio já explosivo

Além de todos os ataques a aeroportos, os houthis têm procurado assumir o controle de posições estrategicamente importantes ao longo da costa do Mar Vermelho e ao redor do Estreito de Bab el-Mandeb. Isso aumenta ainda mais o risco para a segurança da navegação nesse corredor marítimo vital, embora o governo iemenita afirme ter "garantido" a segurança do estreito.