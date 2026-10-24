Como Alfredo Gaspar, candidato a vice de Flávio, usou ligações com Collor e Calheiros para crescer no Congresso

Durante um bate-boca com o deputado Lindbergh Farias (PT), ele o chamou de "estuprador". Depois, em entrevista coletiva ao lado da senadora Soraya Thronicke, ele explicou que os dois tinham recebido dias antes uma denúncia de que Gaspar teria engravidado uma adolescente anos atrás. Hoje, ela teria 21 anos, e a filha, 8.