Como a PF vê crise no STF que 'tragou' a corporação

A outra ala seria composta por policiais mais à esquerda, identificados com o atual governo do presidente Lula. Segundo ele, ao longo dos últimos anos, a ala bolsonarista foi colocada em cargos de menor importância dentro da corporação. Andrei Rodrigues, no entanto, não é visto como um policial federal esquerdista, mas ele vem sendo criticado por sua proximidade com Lula desde a campanha presidencial de 2022, quando ele foi responsável pela equipe de segurança do então candidato.