Como a figura de Maduro vai se apagando na nova Venezuela de Delcy Rodríguez: 'Não há intenção de manter viva sua memória'

Governando o país como presidente interina, Rodríguez procedeu a inúmeras mudanças, tanto no seu gabinete (substituindo figuras associadas a Maduro por outras mais próximas a ela), quanto promovendo leis como a dos hidrocarbonetos, uma breve lei de anistia, o desbloqueio de parte dos meios digitais ou o mais recente e incomum acordo petrolífero com os Estados Unidos.