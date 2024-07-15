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Como é morar entre as Coreias do Sul e do Norte

A reportagem da BBC teve um raro acesso à Zona Desmilitarizada (DMZ) entre as Coreias do Norte e Sul - uma área que, apesar do nome, é a fronteira mais militarizada do mundo.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 jul 2024 às 18:00

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 18:00

Oficialmente, as duas Coreias permanecem em estado de guerra desde os anos 1950, e a DMZ é fortemente guardada por uma tropa internacional liderada pelos Estados Unidos.
Ali, se esconde um pequeno vilarejo sul-coreano, Taesung, onde moram 138 pessoas. Subsistindo da agricultura, o vilarejo tem cada vez menos moradores, diante do envelhecimento da população e das restrições em viver na linha de frente de um conflito que talvez nunca seja resolvido. Veja nesta reportagem da correspondente da BBC Jean Mackenzie.

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