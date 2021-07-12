Comemoração na Itália sai do controle e termina com mortos e feridos

Comandada por Roberto Mancini, Itália é campeã da Eurocopa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A noite de comemoração pelo título da Eurocopa conquistado no domingo (11) terminou com mortes e diversos feridos na região de Milão, na Itália. Segundo o jornal local La Gazzetta dello Sport, foram notificadas duas mortes por acidente de carro e outra por tiros, além de um acidente por conta da explosão de uma bomba caseira que deixou três feridos.

Um dos acidentes de carro aconteceu em decorrência da batida entre um veículo e uma moto. O outro foi resultado de uma batida entre dois carros. Em ambos os casos, os motoristas morreram. Os demais passageiros ficaram feridos. Uma tentativa de assalto também foi registrada e terminou com a morte de um homem de 32 anos.

Entre os feridos na explosão da bomba, estão três jovens de 20 e 21 anos, dois em estado grave. O terceiro teve de passar por cirurgia para amputar três dedos das mãos.

Ainda segundo o jornal, também foram registrados ataques ao transporte público e denúncias de perturbação da ordem, que terminaram em prisões.