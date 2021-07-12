Seleção italiana é recebida com festa após título da Eurocopa

Está em Roma. A seleção italiana desembarcou na capital na manhã desta segunda-feira após a conquista do título da Eurocopa. O grupo comandado pelo técnico Roberto Mancini foi ovacionado por torcedores que aguardavam os atletas desde o aeroporto.Chiellini, capitão e líder da Azzurra, era um dos mais felizes na festa ao erguer o troféu diante dos fãs. Donnarrumma também foi um dos atletas mais aclamados pelos torcedores após ser decisivo na final diante da Inglaterra ao pegar duas cobranças de pênaltis e ser eleito o melhor da partida.
As comemorações desta segunda-feira são uma extensão da longa noite de festas que ocorreu em toda a Itália por conta da conquista da Eurocopa após 53 anos de espera. Neste momento, os atletas devem cumprir uma agenda de compromissos com autoridades, como o encontro com o presidente Sergio Mattarella.
A Itália venceu o Campeonato Europeu de Seleções de maneira invicta com cinco vitórias e dois empates. No duelo contra a Inglaterra, a equipe de Roberto Mancini saiu atrás do placar, buscou o empate e derrotou os anfitriões nas cobranças de pênaltis.