Seleção italiana é recebida com festa após título da Eurocopa

Está em Roma. A seleção italiana desembarcou na capital na manhã desta segunda-feira após a conquista do título da Eurocopa. O grupo comandado pelo técnico Roberto Mancini foi ovacionado por torcedores que aguardavam os atletas desde o aeroporto.Chiellini, capitão e líder da Azzurra, era um dos mais felizes na festa ao erguer o troféu diante dos fãs. Donnarrumma também foi um dos atletas mais aclamados pelos torcedores após ser decisivo na final diante da Inglaterra ao pegar duas cobranças de pênaltis e ser eleito o melhor da partida.