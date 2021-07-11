Bicampeã! Nos pênaltis, Itália vence a Inglaterra na final da Eurocopa

Crédito: Frank Augstein / POOL / AFP

Forza, Azzurri! A Itália venceu a Inglaterra na final da Eurocopa neste domingo no Wembley, nos pênaltis. O English Team abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com Luke Shaw, mas o zagueiro Leonardo Bonucci empatou para a Azurra no segundo tempo, encerrando os 90 minutos em 1 a 1. O placar também ficou igualado na prorrogação, e os italianos levaram a melhor nos pênaltis, por 3 a 2, com duas defesas de Donnarumma.

+ Donnarumma pega dois pênaltis e é o herói da Itália campeã; veja as notasGOL RELÂMPAGO DOS INGLESES E RECORDECom apenas 1m57s de jogo, a Inglaterra abriu o placar, com Luke Shaw. Kane abriu bola na direita para Trippier, que avançou e cruzou para o lateral-esquerdo, que emendou de primeira, sem chances para Donnarumma. O gol de Shaw se tornou o mais rápido do história de uma final de Eurocopa. A primeira chance da Itália veio cinco minutos depois, com cobrança de falta perigosa de Insigne, que passou por cima do gol.

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PRESSÃO ITALIANA NA RETA FINAL DO PRIMEIRO TEMPOApós o gol, a Inglaterra seguiu melhor em campo, mas não conseguiu transformar a superioridade de posse em finalizações. A Itália chegou algumas vezes ao gol de Pickford, mas sem muito perigo. Já nos últimos 10 minutos da etapa inicial, Chiesa fez ótima jogada no meio e chutou rasteiro, em chute que saiu rente à trave. Aos 45', Verratti aproveitou bola rebatida na área e finalizou, mas o goleiro inglês salvou.DOMÍNIO ITALIANO NA ETAPA FINALO segundo tempo começou com amplo domínio da seleção italiana. Aos 5', Insgine teve outra falta para cobrar perto da área, mas a finalização saiu pelo lado de Pickford. Seis minutos depois, Insigne teve outra chance após jogada de Chiesa, mas o goleiro inglês defendeu o arremate. Aos 16', Chiesa fez outra ótima jogada, se livrou da marcação e bateu cruzado, mas Pickford brilhou mais uma vez.

BONUCCI EMPATA PARA A ITÁLIAA pressão do time italiano aos 21 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, o zagueiro completou para o gol dentro da pequena área e deixou tudo igual no placar. Seis minutos depois, Bonucci lançou Berardi no ataque, mas o meia parou em Pickford. As duas equipes ainda tentaram tirar a igualdade no placar nos últimos minutos, mas sem sucesso, e a partida foi para a prorrogação.

PRORROGAÇÃO MOVIMENTADAA primeira grande chance da prorrogação veio aos seis minutos, com Phillips. O meia aproveitou bola rebatida após escanteio e chutou forte para o gol, mas pelo lado. Dois minutos depois, Belotti recebeu na entrada da área e chutou, mas um desvio facilitou a defesa de Pickford. Aos 12', o atacante italiano tentou mais uma vez, mas o arremate saiu prensado e não entrou. As seleções cansaram nos últimos 15 minutos e não tiveram grandes chances.