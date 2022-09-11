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Funeral

Com flores e bandeira, corpo de Elizabeth 2ª deixa Castelo de Balmoral

O caixão de carvalho seguiu no primeiro carro de uma caravana de sete veículos e passará por cidades como Aberdeen, Dundee e Perth, em uma viagem de 280 km
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2022 às 10:07

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 10:07

Milhares de pessoas saíram às ruas na Escócia e estão a postos para acompanhar a jornada final de Elizabeth 2ª neste domingo (11). O corpo saiu às 10h07 (6h07 de Brasília) do Castelo de Balmoral em direção à capital escocesa de Edimburgo.
O caixão de carvalho seguiu no primeiro carro de uma caravana de sete veículos e passará por cidades como Aberdeen, Dundee e Perth, em uma viagem de 280 km que deve durar entre quatro e seis horas. Estava coberto com a bandeira real, que traz um leão vermelho sobre fundo amarelo, uma harpa amarelo sobre fundo azul e outros leões amarelos em fundo vermelho. Uma coroa de flores brancas, cortadas dos jardins do castelo, descansava sobre o caixão.
O carro funerário carregando o caixão da rainha Elizabeth da Grã-Bretanha passa pela vila de Ballater, perto de Balmoral
O carro funerário carregando o caixão da rainha Elizabeth da Grã-Bretanha passa pela vila de Ballater, perto de Balmoral Crédito: Reuters | Folhapress
Em Edimburgo, o caixão será recebido no Palácio de Holyrood, residência oficial da família real na capital da Escócia. Nesta segunda (12), será levado à catedral, onde os escoceses poderão fazer fila para ver a rainha. Na terça, segue de avião para Londres.
A partir de quarta-feira (14), o caixão de carvalho estará no palácio de Westminster, sede do Parlamento britânico, onde fica o famoso relógio Big Ben. Ele ficará exposto para visita pública ali durante quatro dias, quando os londrinos poderão entrar e render suas últimas homenagens.
Na manhã do dia 19, ele será levado à Abadia de Westminster para o funeral, que será televisionado. Dois minutos de silêncio em todo o Reino Unido serão decretados. Em seguida, Elizabeth 2ª será enterrada no Castelo de Windsor, a oeste de Londres.
Símbolo da monarquia, Elizabeth II ocupou o trono por sete décadas e morreu serenamente, segundo o comunicado oficial, na quinta-feira (8). A morte deu início a uma série de protocolos e cerimônias oficiais, no Reino Unido e em Estados associados a ele.
Na manhã deste sábado, Charles III, foi proclamado rei em cerimônia no palácio de Saint James, em Londres. Monarca mais velho a assumir o trono britânico na história, ele deve fazer de seu reinado um período de transição entre o da mãe, venerada pela dedicação ao serviço público, e o do filho William, visto como a modernização da realeza.

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