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Com 97% dos votos contados, mais de 75% dos chilenos pedem nova constituição

A votação estava inicialmente marcada para abril, mas foi adiada em virtude da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 10:07

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:07

A autoridade eleitoral afirmou que de 7,3 milhões de votos contados no Chile, 78% favoreciam uma nova constituição
A autoridade eleitoral afirmou que de 7,3 milhões de votos contados no Chile, 78% favoreciam uma nova constituição Crédito: Reuters/Folhapress
Mais de dois terços dos chilenos votaram pela redação de uma nova constituição para o país, informou o serviço eleitoral que apurou mais de 97% das urnas do plebiscito realizado neste domingo (25). A autoridade eleitoral afirmou que de 7,3 milhões de votos contados, 78% favoreciam uma nova constituição e menos de 21,7% a opunham.
A maneira de se fazer a nova constituição também estava em jogo. Os resultados preliminares revelaram 79% votos favoráveis à que a lei seja elaborada por um grupo 155 cidadãos que serão eleitos apenas para esse propósito em abril e 20,76% votaram pela redação da lei por um grupo de 172 pessoas - dividido igualmente entre delegados eleitos e parlamentares.
Entre os 60.000 chilenos que vivem fora do país, o voto foi de 86% por uma nova constituição e 13% contra, afirmaram as autoridades. Cerca de 15 milhões de chilenos estavam aptos a votar e participação era voluntária. O resultado do referendo é vinculativo, ou seja, deve ser respeitado.
A votação estava inicialmente marcada para abril, mas foi adiada em virtude da pandemia do novo coronavírus. O governo conservador do país concordou com a oposição de centro-esquerda em permitir o plebiscito após a eclosão de vastos protestos de rua realizados há um ano. Em discurso ao país, após a votação, o presidente Sebastián Piñera, que se opôs a uma nova Carta Magna, reconheceu o resultado, mas advertiu que é apenas o início de um longo processo. "Este plebiscito não é o fim. É o início de um caminho que devemos percorrer juntos para chegar a um acordo sobre uma nova constituição para o Chile", afirmou, enquanto milhares de chilenos comemoravam o resultado nas praças de Santiago.
Após a aprovação da medida, uma convenção especial começará a redigir uma nova constituição que será submetida ao voto em 2022. A constituição atual do Chile foi feita durante o governo ditatorial de Augusto Pinochet, e foi colocada em votação num período em que partidos políticos haviam sido banidos e o país estava sujeito a censura pesada. 

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