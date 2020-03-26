China suspende estrada de estrangeiros contenção de nova onda de contágio

Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash

A China, berço do novo coronavírus, fechará temporariamente suas fronteiras para estrangeiros com visto ou autorização de residência devido à pandemia de Covid-19, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do país.

"É uma medida provisória que a China é forçada a tomar para lidar com a epidemia", afirmou a chancelaria em comunicado.

A medida entrará em vigor às 0h de sábado (28) (13h de sexta-feira, 27, no horário de Brasília).