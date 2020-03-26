Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China suspende estrada de estrangeiros contenção de nova onda de contágio
Covid-19

China suspende estrada de estrangeiros contenção de nova onda de contágio

A medida de acordo com o Ministro das Relações Exteriores do país, entrará em vigor às 0h de sábado (28) (13h de sexta-feira, 27, no horário de Brasília)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 14:19

Publicado em 26 de Março de 2020 às 14:19

Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China
Família usa máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
A China, berço do novo coronavírus, fechará temporariamente suas fronteiras para estrangeiros com visto ou autorização de residência devido à pandemia de Covid-19, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do país.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"É uma medida provisória que a China é forçada a tomar para lidar com a epidemia", afirmou a chancelaria em comunicado.
A medida entrará em vigor às 0h de sábado (28) (13h de sexta-feira, 27, no horário de Brasília).
Há exceções para quem viaja em missões diplomáticas e aos portadores de visto tipo "C", emitido a estrangeiros envolvidos na prestação de serviços de transporte internacional.

Veja Também

Sheyla Hershey é internada com pneumonia e suspeita de coronavírus

Coronavírus: funeral de príncipe Charles é revisado após doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados