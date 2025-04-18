China, EUA, Rússia… Brasil? A disputa geopolítica por minérios estratégicos

Alguns minérios se tornaram tão essenciais pra economia moderna que estão sendo objeto de enormes disputas geopolíticas.

Sob muitos aspectos, a China tem liderado essa corrida. Mas os Estados Unidos também tentam se beneficiar da exploração desses minérios em lugares como Ucrânia e Groenlândia

A nossa repórter Julia Braun explica quais são os minérios cada vez mais demandados e as movimentações geopolíticas para conquistá-los. E conta como o Brasil, que tem uma das maiores reservas de terras-raras do mundo, fica nessa corrida.