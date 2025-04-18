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China, EUA, Rússia… Brasil? A disputa geopolítica por minérios estratégicos

Alguns minérios se tornaram tão essenciais pra economia moderna que estão sendo objeto de enormes disputas geopolíticas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

18 abr 2025 às 14:38

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 14:38

Alguns minérios se tornaram tão essenciais pra economia moderna que estão sendo objeto de enormes disputas geopolíticas.
Sob muitos aspectos, a China tem liderado essa corrida. Mas os Estados Unidos também tentam se beneficiar da exploração desses minérios em lugares como Ucrânia e Groenlândia
A nossa repórter Julia Braun explica quais são os minérios cada vez mais demandados e as movimentações geopolíticas para conquistá-los. E conta como o Brasil, que tem uma das maiores reservas de terras-raras do mundo, fica nessa corrida.
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