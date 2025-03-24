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Afetou Chile e Argentina

Chile registra terremoto de magnitude 5,3

Segundo essa escala, terremotos com magnitudes entre 5 e 5,9, como o registrado no Chile, são considerados moderados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2025 às 08:32

Publicado em 24 de Março de 2025 às 08:32

Terremoto no Chile é considerado moderado. País tem recorrência em eventos desse porte
Terremoto no Chile é considerado moderado. País tem recorrência em eventos desse porte Crédito: Reprodução
Um terremoto de magnitude 5,3 foi registrado no Chile na madrugada desta segunda-feira, 24, segundo informações divulgadas pelo Centro Sismológico Nacional chileno. Por volta de 1h35, horário local, o tremor atingiu a região norte de La Serena, a uma profundidade de 84,9 km, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês).
O USGS utiliza a escala de magnitude do momento para medir a força dos terremotos. É uma escala logarítmica: para cada número inteiro que sobe, a quantidade de energia liberada por um terremoto aumenta cerca de 32 vezes.
Segundo essa escala, terremotos com magnitudes entre 5 e 5,9, como o registrado no Chile, são considerados moderados. Embora esses tremores possam ser sentidos em áreas mais amplas, geralmente causam danos limitados, a depender da localização, profundidade e infraestrutura local.
Potencial de destruição
A magnitude de um terremoto é a medida da intensidade do tremor no local onde ocorreu. O terremoto de maior magnitude já registrada foi de 9,5, que ocorreu no Chile em 1960.
De acordo com a universidade americana Michigan Tech, o potencial de danos que cada intervalo de magnitude causa é das seguintes dimensões:
- Até 2,5: Não chega a ser sentido, mas os sismógrafos registram.
- De 2,5 a 5,4: É sentido, mas causa apenas pequenos danos.
- De 5,5 a 6: Danos a edifícios e outras estruturas.
- De 6,1 a 6,9: Causam muitos danos em áreas densamente povoadas.
- De 7,0 a 7,9: É um grande terremoto, com danos sérios, como prédios destruídos, em áreas habitadas.
- De 8,0 ou mais: É um terremoto ainda mais forte, que pode destruir totalmente comunidades perto do epicentro.

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