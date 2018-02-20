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Raridade

Cheque assinado por Steve Jobs vai a leilão nos Estados Unidos

Objetos com a assinatura do criador do iPhone são raros e costumam ser vendidos a preços exorbitantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 15:07

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 15:07

Steve Jobs
Um raro objeto autografado por Steve Jobs, cofundador da Apple, será leiloado pela casa de leilões online norte-americana Nate D. Sanders nesta semana com um lance inicial de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 65 mil). O objeto em questão é um cheque de US$ 2 mil que Jobs emitiu para Tina Redse, sua namorada na época, em março de 1988.
O criador de aparelhos que marcaram época como o Macintosh e o iPhone não gostava de dar autógrafos, afirmando que isso tirava o foco do esforço colaborativo da Apple para criar os seus produtos. Um vídeo famoso que está no YouTube mostra Jobs, em 2006, a princípio se recusando a dar um autógrafo para um fã que está em uma cadeira de rodas.
Em outubro de 2017, uma revista Newsweek de 1988 também autografada por Jobs foi leiloada por US$ 50.587 (cerca de R$ 165 mil), recorde para um objeto com a assinatura do excêntrico inventor que morreu em 2011 em decorrência de um câncer no pâncreas.
Veja abaixo a foto do cheque que será leiloado.
 

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