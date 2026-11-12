CEO da Nvidia renuncia após caso com suposta espiã chinesa: quem assumirá o comando da empresa?

Jensen Huang está no centro de escândalo da Nvidia Reuters

O presidente-executivo da gigante americana de tecnologia Nvidia , Jensen Huang, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (12/11).

As ações da empresa despencaram mais de 13% na abertura dos mercados dos EUA, logo após a notícia da saída do empresário, fazendo o valor de mercado da companhia cair em mais de meio trilhão de dólares. Depois, recuperaram-se um pouco, mas ainda registravam uma queda de 6% no meio da manhã.

Desde o início da crise, em 29 de outubro, a Nvidia perdeu US$ 1,081 trilhão em valor de mercado (cerca de R$ 6 trilhões), segundo levantamento da Elos Ayta. Esse montante superior ao valor de mercado de todas as empresas listadas na bolsa brasileira, estimado em US$ 888 bilhões (R$ 4,98 trilhões).

As ações da Nvidia já vinham despencando antes da abertura do mercado, após a divulgação, na noite de quarta-feira (11/11), de que Huang teria mantido um segundo relacionamento com uma funcionária da empresa.

O índice Nasdaq Composite, fortemente composto por empresas de tecnologia, também abriu em queda, assim como o S&P 500. A Nvidia representa cerca de 6% do valor do S&P 500.

A companhia, que é fundamental para o setor de inteligência artificial, divulgará seus resultados financeiros mais recentes na próxima terça-feira.

Na terça, grandes empresas de investimento já haviam rebaixado suas recomendações para as ações da empresa em meio à crescente preocupação com a governança da companhia.

As empresas financeiras Baird e Bernstein Research rebaixaram suas perspectivas para as ações da Nvidia, enquanto o Morgan Stanley retirou os papéis de sua lista de investimentos favoritos.

O principal analista da Bernstein, Stacy Rasgon, reduziu pela metade seu preço-alvo para as ações. "Nossa intuição nos diz que provavelmente ainda não exploramos a fundo tudo o que pode ser descoberto aqui", escreveu.

A Nvidia tem sido fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial; por isso, a turbulência em torno de seu líder acabou repercutindo no mercado global, afetando as ações do setor de IA e de tecnologia.

Na quinta-feira, o índice Kospi, da Coreia do Sul — fortemente composto por empresas de tecnologia e fabricantes de chips —, fechou em queda de 0,6%, enquanto as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) registraram uma baixa de cerca de 1,7%.

Por outro lado, más notícias para a Nvidia podem representar boas notícias para alguns de seus concorrentes.

As ações de fabricantes chinesas de unidades de processamento gráfico (GPUs) subiram: Moore Threads, MetaX e Cambricon registraram, todas, uma alta superior a 8%. Já as ações da fabricante americana de chips AMD subiram 4% nas negociações iniciais.

Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, aponta que a turbulência envolvendo a Nvidia impacta o bolso de muitas pessoas nos Estados Unidos, porque "muita gente provavelmente tem esses ativos em seus planos de previdência, saibam disso ou não".

Com um valor de mercado de cerca de US$ 4,2 trilhões, a Nvidia é uma das "Sete Magníficas" (Magnificent Seven) — um grupo de ações de tecnologia que também inclui a Alphabet (controladora do Google), Meta, Microsoft, Apple, Amazon e Tesla.

Mould explica que, juntas, essas sete empresas representam mais de 30% do índice S&P 500, dos EUA, que acompanha o desempenho das ações das maiores empresas norte-americanas listadas em bolsa.

E as ações dos EUA compõem uma parcela significativa dos planos de previdência de muitas pessoas.

No entanto, Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown, ressalta que, embora a Nvidia seja uma parte "importante" do mercado americano, uma carteira de investimentos diversificada é estruturada justamente para "suportar os inevitáveis ​​altos e baixos de empresas individuais".

Perda superar valor de toda a bolsa brasileira

O levantamento da Elos Ayta mostra que, entre 29 de outubro e 10 de novembro, o valor de mercado da Nvidia recuou de US$ 5,149 trilhões para US$ 4,068 trilhões, uma retração de aproximadamente 21%. Somente nos dois últimos pregões do período, a companhia perdeu US$ 430 bilhões.

A perda acumulada desde 29 de outubro equivale a 9,7 vezes o valor de mercado da Petrobras, avaliada em aproximadamente US$ 112 bilhões.

Outro parâmetro ajuda a dimensionar o movimento. Os três setores mais valiosos da B3 — bancos, exploração, refino e distribuição de petróleo e energia elétrica — reúnem 55 empresas e somam US$ 449 bilhões em valor de mercado, segundo a Elos Ayta.

Desse total, US$ 207 bilhões correspondem a 18 bancos, US$ 138 bilhões a oito companhias do setor de petróleo e US$ 104 bilhões a 29 empresas de energia elétrica.

Somente a perda de US$ 430 bilhões registrada pela Nvidia nos dois últimos pregões equivale a aproximadamente 96% do valor combinado dessas 55 companhias brasileiras. Já a perda acumulada desde 29 de outubro representa 2,4 vezes o valor desses três setores reunidos.

Quem assumirá o posto de Huang?

Agora, discute-se quem assumirá o comando da Nvidia no lugar de Huang.

A diretora financeira e vice-presidente executiva, Colette Kress, foi nomeada CEO interina, informou o conselho da empresa, mas ainda não está claro quem será escolhido para comandar a empresa a longo prazo.

"Colette ajudou a liderar a Nvidia durante um período de crescimento extraordinário e possui um profundo conhecimento de nossos negócios, clientes, operações e situação financeira", disse Harvey Jones, membro do conselho de administração, no comunicado.

Colette Kress disse estar comprometida em dar continuidade à "base extraordinária" construída por Jensen Huang.

Antes de integrar a Nvidia, em setembro de 2013, Kress passou quase 25 anos atuando em funções financeiras em grandes empresas de tecnologia, incluindo Cisco e Microsoft.

Após sua nomeação como CEO interina, Kress declarou: "A força da Nvidia sempre veio de suas pessoas. Junto à nossa equipe de liderança, estou comprometida em dar continuidade à base extraordinária que Jensen construiu ao longo dos últimos 33 anos.

"Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e IA, e aproveitaremos as oportunidades que temos pela frente. Nosso foco permanece em atender aos nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas."

O presidente dos EUA, Donald Trump, já se posicionou a respeito da sucessão da Nvidia na rede social Truth Social.

"Agora que o CEO da Nvidia, Jensen Huang — que fez um trabalho fantástico — renunciou, há apenas um homem para ocupar o seu lugar: Tim Cook, da Apple. Uma lenda substituindo outra lenda!", disse Trump.

Cook atuou como CEO da Apple até agosto deste ano e, atualmente, ocupa o cargo de presidente executivo do conselho de administração da empresa.

A importância da Nvidia

Huang admitiu, no último domingo (8/11), ter tido um caso extraconjugal com uma mulher suspeita de espionar para o governo da China. A Nvidia já havia aberto uma investigação independente para apurar o caso.

Mais recentemente, porém, o conselho de administração da companhia voltou a se reunir após reportagens sobre um segundo suposto caso extraconjugal envolvendo Huang

Segundo o jornal New York Times, ele também teria tido um caso com uma funcionária da Nvidia.

O comunicado do conselho da Nvidia elogiou o trabalho de Huang à frente da empresa.

"As contribuições de Jensen para a Nvidia são profundas", afirma o comunicado.

"A Nvidia é uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo", acrescentando que o conselho e a empresa "agradecem a Jensen por suas contribuições inestimáveis à empresa e ao setor".

"Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e IA, e aproveitaremos as oportunidades que surgirem", afirma a CEO interina Colette Kress.

"Nosso foco continua sendo atender nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas."

Uma captura de tela de um vídeo mostra uma mulher — identificada como Alice Huang — participando de um jantar com o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang Reuters

A gigante americana de tecnologia é uma das principais fornecedoras de chips avançados e considerada uma das empresas mais importantes por trás da expansão da inteligência artificial (IA), por ser a única fabricante de um chip usado em ferramentas de IA.

Esses chips também são essenciais para todo tipo de tecnologia, de videogames e veículos autônomos a enormes centros de dados e servidores em nuvem.

A China é a maior concorrente dos Estados Unidos na corrida para desenvolver os sistemas de IA mais poderosos, e Washington restringe desde 2022 as exportações dos chips mais avançados da Nvidia para o país asiático.

Os Estados Unidos justificam as restrições às exportações por motivos de segurança nacional, argumentando que essas vendas poderiam ampliar a capacidade militar da China, embora algumas restrições tenham sido flexibilizadas sob o governo do presidente Trump.

Em entrevista coletiva diária do Ministério das Relações Exteriores da China, em Pequim, a porta-voz Mao Ning disse à BBC News que os Estados Unidos "devem parar de inventar supostas narrativas de espionagem para encontrar pretextos para impor bloqueios tecnológicos".

"O progresso científico e tecnológico da China é impulsionado pela inovação independente e pela cooperação aberta", disse.

"A China e os Estados Unidos têm mantido uma comunicação próxima sobre as interações entre os dois chefes de Estado. A China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos para implementar plenamente os importantes entendimentos alcançados entre os dois chefes de Estado e promover a construção de uma relação sino-americana construtiva e estrategicamente estável, baseada no respeito, na equidade e na reciprocidade."

'Tragédia shakesperiana'

A saída de Jensen Huang da Nvidia está se desenrolando como uma tragédia grega ou shakespeariana, disse Bob O'Donnell, analista-chefe da Technalysis Research, à BBC News antes da renúncia se concretizar.

Segundo ele, uma saída levanta dúvidas sobre quem assumiria o comando e como essa pessoa mudaria a empresa nos próximos anos, afirma O'Donnell.

"É difícil de acreditar", diz ele. "[Huang] é uma figura extraordinária... um grande visionário."

A Nvidia enfrenta "uma grave crise de governança" e teve que decidir se os benefícios da permanência de Huang superam a desconfiança entre as partes interessadas, disse R Ray Wang, da Constellation Research, também antes do anúncio oficial.

Segundo ele, o escândalo representa uma crise mais para a Nvidia do que para o setor de IA.

A empresa precisa avaliar se um possível substituto de Huang teria a mesma capacidade de estabelecer parcerias de igual porte, diz.

"Essa é a verdadeira questão... porque muitas dessas parcerias e investimentos foram feitos graças à confiança em Jensen."

As repercussões da vida pessoal de Jensen Huang e sua subsequente renúncia colocam a administração Trump em uma situação politicamente muito difícil.

O presidente americano manifestou, repetidamente, apoio a Huang e, no início desta semana, sugeriu que ele poderia permanecer em seu cargo.

No entanto, para além dos supostos casos extraconjugais e da renúncia de Huang, questões mais amplas que vieram à tona esta semana têm o potencial de atingir o Salão Oval e os mais altos escalões do poder político americano.

Mesmo antes da renúncia de Huang, democratas no Congresso acusavam a administração de ser "excessivamente condescendente" com a Nvidia e de colocar em risco a segurança nacional dos EUA ao permitir a venda de chips avançados Nvidia H200 para a China — uma medida tomada por insistência de Huang.

No centro desse debate está o secretário de Comércio, Howard Lutnick, que teria entrado em conflito com outros integrantes da administração — incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent — a respeito dos controles de exportação.

É possível que os democratas exijam que ele preste depoimento ao Congresso sobre o assunto, o que poderia se tornar um momento bastante constrangedor para a Casa Branca.

Ainda não está claro quando, exatamente, Trump foi informado sobre a questão nem o que lhe foi dito; contudo, é provável que ele enfrente questionamentos crescentes sobre por que permitiu que Huang permanecesse tão próximo da administração, mesmo após ter tomado conhecimento dos fatos.

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