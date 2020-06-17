Casos da Covid-19 ainda aumentam rápido em algumas regiões, alerta OMS

Ghebreyesus lembrou que o mundo já registrou mais de 8 milhões de casos da doença. "Nos primeiros dois meses, 85 mil casos foram reportados. Mas nos últimos dois meses foram reportados mais de 6 milhões de casos", comparou. "O vírus acelera e se move rápido", disse. Nesse contexto, ele voltou a enfatizar a necessidade de se fazer testes, a fim de se saber onde a doença se encontra.