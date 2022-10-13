Caso Madeleine McCann: suspeito é acusado em cinco novos crimes sexuais

A Justiça alemã recebeu mais cinco denúncias de crimes sexuais contra Christian Brueckner, o principal suspeito pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, em 2007. A Justiça acatou a denúncia da Promotoria de Brunswick por dois casos de abuso sexual de menores e em três outros casos de estupro, todos crimes cometidos entre 2000 e 2017, em Portugal.

Madeleine McCann está desaparecida desde 2007. Christian Brueckner é o principal suspeito pelo desaparecimento da menina Crédito: Reprodução

Brueckner já cumpre pena de 7 anos de prisão por outro crime sexual cometido em Portugal e tem um amplo histórico de crimes sexuais contra menores. Antes dos indiciamentos desta quarta-feira (12), ele já respondia por outros dois casos de crimes sexuais.

As novas acusações incluem o estupro de uma mulher de entre 70 e 80 anos cometido entre 2000 e 2006, e que ele também filmou. A vítima, agredida em sua casa de veraneio, também foi espancada.

A Procuradoria, no entanto, ainda não apresentou denúncias sobre o envolvimento do suspeito com Madeleine McCann, que estava prestes a completar 4 anos quando desapareceu em um resort na Praia da Luz, em Portugal. O alemão nega qualquer envolvimento no caso.