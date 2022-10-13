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Denúncias

Caso Madeleine McCann: suspeito é acusado em cinco novos crimes sexuais

A menina britânica desapareceu em 2007 em um resort na Praia da Luz, em Portugal. Christian Brueckner, principal suspeito pelo desaparecimento de Madeleine, nega qualquer envolvimento no caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 out 2022 às 16:02

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 16:02

A Justiça alemã recebeu mais cinco denúncias de crimes sexuais contra Christian Brueckner, o principal suspeito pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, em 2007. A Justiça acatou a denúncia da Promotoria de Brunswick por dois casos de abuso sexual de menores e em três outros casos de estupro, todos crimes cometidos entre 2000 e 2017, em Portugal.
Madeleine McCann está desaparecida desde 2017
Madeleine McCann está desaparecida desde 2007. Christian Brueckner é o principal suspeito pelo desaparecimento da menina Crédito: Reprodução
Brueckner já cumpre pena de 7 anos de prisão por outro crime sexual cometido em Portugal e tem um amplo histórico de crimes sexuais contra menores. Antes dos indiciamentos desta quarta-feira (12), ele já respondia por outros dois casos de crimes sexuais.
As novas acusações incluem o estupro de uma mulher de entre 70 e 80 anos cometido entre 2000 e 2006, e que ele também filmou. A vítima, agredida em sua casa de veraneio, também foi espancada.
A Procuradoria, no entanto, ainda não apresentou denúncias sobre o envolvimento do suspeito com Madeleine McCann, que estava prestes a completar 4 anos quando desapareceu em um resort na Praia da Luz, em Portugal. O alemão nega qualquer envolvimento no caso.
O porta-voz da Promotoria de Brunswick explicou que os esforços estão concentrados em resolver os demais casos para assim dedicar-se "exclusivamente ao de Maddie". Segundo a Justiça alemã, o julgamento pelas cinco novas acusações não deve ocorrer este ano. (Com agências internacionais).

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