Casal morre sufocado após fazer sexo em carro dentro de garagem

A polícia encontrou os corpos das vítimas através da denúncia de um vizinho Crédito: Reprodução | Pixabay

Um homem e uma mulher que faziam sexo dentro de um carro ligado na garagem de uma residência em Bottrop, Alemanha, morreram por sufocamento, de acordo com a polícia local.

A polícia encontrou os corpos do homem, de 39 anos, e da mulher, de 44, depois de receber um alerta de um vizinho. Os nomes dos mortos não foram divulgados por exigência judicial.

A causa da morte, de acordo com os investigadores, foi a inalação excessiva de gás carbônico, decorrente da queima de combustível do veículo em que o casal estava.