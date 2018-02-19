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Alemanha

Casal morre sufocado após fazer sexo em carro dentro de garagem

A causa da morte foi a inalação excessiva de gás carbônico, decorrente da queima de combustível do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 16:59

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 16:59

A polícia encontrou os corpos das vítimas através da denúncia de um vizinho Crédito: Reprodução | Pixabay
Um homem e uma mulher que faziam sexo dentro de um carro ligado na garagem de uma residência em Bottrop, Alemanha, morreram por sufocamento, de acordo com a polícia local.
A polícia encontrou os corpos do homem, de 39 anos, e da mulher, de 44, depois de receber um alerta de um vizinho. Os nomes dos mortos não foram divulgados por exigência judicial.
A causa da morte, de acordo com os investigadores, foi a inalação excessiva de gás carbônico, decorrente da queima de combustível do veículo em que o casal estava.
Quando a concentração de gás carbônico se eleva no sangue, a pessoa é induzida a um estado de sonolência que leva ao coma e à parada respiratória. O gás carbônico é transportado pelo sangue até o cérebro, causando intoxicação que pode ser fatal.

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