Casa Branca diz que 15 milhões já receberam doses de reforço contra Covid

O governo americano tem trabalhado com os Estados e farmácias locais para acelerar o processo de imunização. Crédito: wirestock/Freepik

O coordenador da força-tarefa da Casa Branca para a resposta à pandemia de Covid-19, Jeff Zients, afirmou nesta quarta-feira (27), que 15 milhões de pessoas já receberam uma dose de reforço de vacinas contra Covid-19 nos Estados Unidos.

Na semana passada, os principais órgãos reguladores do país aprovaram a aplicação das doses de reforço dos imunizantes da Johnson & Johnson e da Moderna. A terceira dose da vacina da Pfizer/BioNTech já havia sido autorizada.

De acordo com Zients, que falou hoje em uma coletiva de imprensa, o governo americano tem trabalhado com os Estados e farmácias locais para acelerar o processo de imunização. Ao todo, segundo ele, os EUA já aplicaram 400 milhões de doses de vacinas.