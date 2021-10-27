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Estados Unidos

Casa Branca diz que 15 milhões já receberam doses de reforço contra Covid

Na semana passada, os principais órgãos reguladores do país aprovaram a aplicação das doses de reforço dos imunizantes da Johnson & Johnson e da Moderna

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 out 2021 às 16:37
Vacina
O governo americano tem trabalhado com os Estados e farmácias locais para acelerar o processo de imunização. Crédito: wirestock/Freepik
O coordenador da força-tarefa da Casa Branca para a resposta à pandemia de Covid-19, Jeff Zients, afirmou nesta quarta-feira (27), que 15 milhões de pessoas já receberam uma dose de reforço de vacinas contra Covid-19 nos Estados Unidos.
Na semana passada, os principais órgãos reguladores do país aprovaram a aplicação das doses de reforço dos imunizantes da Johnson & Johnson e da Moderna. A terceira dose da vacina da Pfizer/BioNTech já havia sido autorizada.
De acordo com Zients, que falou hoje em uma coletiva de imprensa, o governo americano tem trabalhado com os Estados e farmácias locais para acelerar o processo de imunização. Ao todo, segundo ele, os EUA já aplicaram 400 milhões de doses de vacinas.
Zients também disse que a Casa Branca tem se preparado para iniciar a imunização de crianças. Ontem, um comitê independente de especialistas que aconselha a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês), equivalente americana à Anvisa, recomendou a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos com o produto fabricado pela Pfizer/BioNTech.

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