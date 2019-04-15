Capixaba em Paris fala sobre incêndio na Catedral de Notre-Dame

Capixaba que mora em Paris quando visitou a Catedral de Notre-Dame Crédito: Arquivo Pessoal

A capixaba de Boa Esperança, Luma Spagnol, 29, reside há oito anos em Paris , e relata a tristeza de todos com o incêndio que atingiu a Catedral de Notre-Dame nesta segunda-feira (15).

Em entrevista à Rádio CBN Vitória , ela contou que os moradores da região estão assustados com a notícia, pois o Corpo de Bombeiros ainda não havia conseguido apagar o fogo. "A catedral é feita de madeira e isso faz com que as chamas se alastrem. Estamos muito tristes. A catedral atrai pessoas do mundo todo e acontece essa tragédia. É lamentável", desabafa.

O INCÊNDIO

A Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na tarde desta segunda-feira (15).

Incêndio na Catedral Notre-Dame Crédito: ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Até o momento, as autoridades francesas tratam o caso como um acidente e ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas.

O fogo foi visto no topo da construção, nas duas torres principais, e uma operação com mais de cem bombeiros atua na área.

Segundo o secretário de Estado do ministério do Interior, Laurent Nunez, não há registros de feridos e estrutura que sustenta o telhado da igreja "está sendo devorada pelas chamas".

HISTÓRIA

A Catedral de Notre-Dame foi construída no ano de 1163, em Paris. Ela é uma das mais antigas em estilo gótico na França, localizada na pequena Ilha de la Cité na capital francesa, cercada pelo Rio Sena.

Catedral de Notre Dame, em Paris Crédito: Reprodução/Facebook

O edifício tem 127 metros de comprimento, 48 de largura e 35 de altura. Reúne na parte mais alta abóbadas e dá o primeiro passo na construção colossal do gótico. Os sinos da torre norte, instalados desde 1856, badalam a cada 15 minutos ou em eventos históricos, como no fim da Primeira Guerra Mundial ou na libertação de Paris em 1944.