Campeonato Russo volta a ter jogo adiado por casos de coronavírus

Os jogos da temporada 2019/2020 foram retomados nos gramados russos no mês passado Crédito: Pixabay

Mais um jogo do Campeonato Russo não pôde ser realizado por causa de casos positivos de coronavírus. Desta vez, foi o duelo entre Tambow e Sochi, previsto para o Spartak Stadium, em Moscou, nesta quarta-feira (15), pela 29.ª e penúltima rodada.

Segundo comunicado da Premier League, que organiza o Campeonato Russo, nove integrantes da delegação do Sochi deram positivo para a covid-19. A nota não especifica quantos jogadores estavam contaminados e nem se haverá uma nova data para a disputa da partida.

Outras partidas já foram afetadas por causa de testes positivos de coronavírus no Campeonato Russo. Logo na primeira rodada após a retomada da competição, o Sochi venceu por 10 a 1 o Rostov, que teve de atuar com uma equipe juvenil por causa de vários jogadores estarem contaminados.

O Orenburg acabou rebaixado por não poder disputar duas partidas em virtude dos vários casos positivos na equipe.

Em 21 de junho, Krasnodar x Dínamo de Moscou foi adiado após o time da capital apontar três de seus jogadores doentes. O duelo ficou para este domingo.

O Ufa apresentou dois atletas com covid, mas como o restante do elenco deu negativo, o time pôde receber o Dimano de Moscou, nesta quarta-feira. Os visitantes venceram a partida por 1 a 0.