Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Brasileiro destaque na Bulgária analisa término do campeonato após a paralisação no país
futebol

Brasileiro destaque na Bulgária analisa término do campeonato após a paralisação no país

Paulinho, atacante revelado pelo Corinthians, comemora melhor marca da carreira e comenta dificuldades no retorno do futebol após a paralisação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 16:44

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:44

Crédito: Paulinho comemora marcas individuais na temporada da Bulgária (Divulgação/Levski Sofia
O Campeonato Búlgaro terminou no último fim de semana com o Ludogorets levantando o nono título consecutivo da liga nacional. O brasileiro Paulinho mora no país desde 2018 e presenciou pela primeira vez a paralisação do futebol na Bulgária. O clube do atacante, o Levski Sofia, terminou a temporada na quarta colocação do torneio nacional e não conseguiu se classificar para os playoffs da Liga dos Campeões.
Apesar da queda de rendimento do time após a paralisação, Paulinho teve a melhor marca da sua carreira, tanto em gols quanto em regularidade. O atacante participou de todos os jogos do Levski na temporada e marcou nove gols em 36 partidas.
- Fico feliz de ter uma temporada individual tão boa. Pude ajudar o clube com gols, assistências e é sempre muito importante para o jogador disputar todas as partidas da temporada. Acredito que a pandemia dificultou não só o Levski, mas todas as equipes da competição, principalmente fora de campo no quesito psicológico. Dentro de campo, estávamos embalados após a classificação para a copa e a confiança estava lá em cima. Aconteceu a paralisação e freou o nosso crescimento, mas faz parte. Temos que seguir e já focar na próxima temporada.
O Levski Sofia terá menos de um mês de preparação para a próxima temporada. No dia 8 de agosto, o clube disputa a primeira rodada da temporada 2020/2021 do Campeonato Búlgaro.
- Agora teremos um período sem jogos que será muito importante para trabalharmos a parte física, técnica e psicológica. Meu objetivo é aperfeiçoar esses detalhes para melhorar ainda mais minhas marcas na próxima temporada - completou o atacante de 27 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados