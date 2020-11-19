Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Campanha de Trump quer anular oficialização de resultado no Michigan
Eleições EUA

Campanha de Trump quer anular oficialização de resultado no Michigan

Declaração acontece na tentativa do Partido Republicano de encerrar seu próprio processo judicial que buscava impedir a certificação no condado de Wayne
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:49

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:49

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, argumentou nesta quinta-feira, 19, que os resultados das eleições na região de Detroit, no Michigan, ainda não havia sido oficializadas, contrariando autoridades locais.
A declaração acontece em meio à tentativa do Partido Republicano de encerrar seu próprio processo judicial, aberto na semana passada no tribunal federal de Michigan, que buscava impedir a certificação do pleito no condado de Wayne.
Advogados da campanha apresentaram declarações juramentadas na quinta-feira de dois membros republicanos do Conselho eleitoral do Condado de Wayne, que disseram ter sido ameaçados por oradores em uma audiência pública e induzidos ao erro ao votar pela certificação.
"Esta manhã, estamos retirando nosso processo em Michigan como resultado direto da obtenção do que buscávamos: impedir que a eleição em Wayne fosse certificada prematuramente antes que os residentes pudessem ter certeza de que todos os votos legais foram contados e todos os votos ilegais não foram contados ", disse Rudy Giuliani, advogado pessoal do presidente Trump, em um comunicado da campanha.
A tentativa de reversão veio dois dias depois de uma audiência contenciosa na qual o conselho bipartidário de quatro membros primeiro chegou a um impasse, e horas depois votou por unanimidade pela aprovação dos votos para o condado. A audiência, transmitida publicamente online, atraiu reclamações públicas, alguns dos quais acusaram os membros do Partido Republicano de racismo. Isso porque os republicanos queriam se recusar a rejeitar apenas os votos de Detroit, em que 80% da população é negra. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Suprema Corte da Pensilvânia derruba decisão que favorecia campanha de Trump

Biden anuncia novos nomes para cargos importantes na Casa Branca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados