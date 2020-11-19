Campanha de Trump quer anular oficialização de resultado no Michigan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A campanha à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, argumentou nesta quinta-feira, 19, que os resultados das eleições na região de Detroit, no Michigan, ainda não havia sido oficializadas, contrariando autoridades locais.

A declaração acontece em meio à tentativa do Partido Republicano de encerrar seu próprio processo judicial, aberto na semana passada no tribunal federal de Michigan, que buscava impedir a certificação do pleito no condado de Wayne.

Advogados da campanha apresentaram declarações juramentadas na quinta-feira de dois membros republicanos do Conselho eleitoral do Condado de Wayne, que disseram ter sido ameaçados por oradores em uma audiência pública e induzidos ao erro ao votar pela certificação.

"Esta manhã, estamos retirando nosso processo em Michigan como resultado direto da obtenção do que buscávamos: impedir que a eleição em Wayne fosse certificada prematuramente antes que os residentes pudessem ter certeza de que todos os votos legais foram contados e todos os votos ilegais não foram contados ", disse Rudy Giuliani, advogado pessoal do presidente Trump, em um comunicado da campanha.