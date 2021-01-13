Câmara dos Representantes inicia sessão de impeachment de Trump nos EUA

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos iniciou na manhã desta quarta-feira (13), a sessão do segundo contra o presidente norte-americano, Donald Trump. Deputados terão cerca de uma hora para debater o processo e devem votar a proposta por volta das 17 horas (horário de Brasília).
O republicano é acusado de ter incitado violência na última quarta-feira, quando apoiadores do presidente invadiram o Congresso com objetivo de impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Pelo menos cinco pessoas morreram nos confrontos.