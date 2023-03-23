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Mundo

Brinquedo de parque temático desaba e deixa 17 feridos na Índia; veja

Segundo a polícia local, queda foi provocada pelo rompimento de um dos cabos da estrutura; nenhum dos feridos se encontra em estado grave

Publicado em 23 de Março de 2023 às 12:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2023 às 12:46
Brinquedo de parque temático desaba e deixa 17 feridos na Índia; veja
Brinquedo de parque temático desaba e deixa 17 feridos na Índia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O desabamento de um carrossel gigante em um parque temático na Índia assustou os frequentadores, deixando 17 pessoas feridas. O episódio ocorreu na terça-feira (22), em Ajmer, na região do Rajastão, no norte da Índia, e foi gravado por testemunhas.
O vídeo mostra a atração operando normalmente, girando com as pessoas no ar, antes de partir para alta velocidade.
Em seguida, um dos cabos da estrutura do carrossel se rompe, separando a plataforma giratória da coluna central e o brinquedo cai abruptamente.
Nas imagens, pessoas que assistiram à cena gritam de desespero e correm para socorrer as vítimas.
Segundo o jornal britânico Mirror, apesar do susto, as vítimas não sofreram ferimentos graves.
A polícia local concluiu que, de fato, a queda foi provocada pelo rompimento de um dos cabos da estrutura.
O dono do parque de diversão e os responsáveis pela manutenção da atração são interrogados, mas as autoridades afirmaram à imprensa que eles devem ser responsabilizados.

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