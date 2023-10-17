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Guerra no Oriente Médio

Brasileiros cercados por Israel em Gaza recebem água e comida da Embaixada

País israelense impôs cerco total à região em resposta aos ataques do grupo Hamas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2023 às 12:19

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 12:19

SÃO PAULO - Brasileiros residentes da Faixa de Gaza receberam água e comida nesta terça-feira (17), por ação da Embaixada Brasileira na Palestina. O país israelense impôs cerco total à região em resposta aos ataques do grupo Hamas, na guerra que começou em 7 de outubro.
O escritório de representação do Brasil em Ramallah fez a entrega de mantimentos às famílias brasileiras que moram na Palestina.
Fumaça de explosão provocada por ataque aéreo israelense na Cidade de Gaza, neste domingo (8)
Fumaça de explosão provocada por ataque aéreo israelense na Cidade de Gaza, neste domingo (8) Crédito: Hatem Moussa/ AP/ Estadão Conteúdo
"Obrigado ao Governo do Brasil que conseguiu mandar para nós comida e bastante água, dá para bastantes dias", conta o brasileiro-palestino Hasan Said Rabee em vídeo. Dias antes, ele relatou nas redes sociais a situação crítica de falta de alimentos e outros mantimentos.
A estudante Shamed al-Banna, de descendência brasileira, também registrou a ajuda.
A entrega ocorreu após Israel fazer um cerco total e cortar o fornecimento de água, eletricidade e alimentos para a Faixa de Gaza, anunciado na segunda-feira passada (9) pelo ministro israelense da Defesa Yoav Gallant.
A ONU (Organização das Nações Unidas) esclareceu que a medida é proibida pelo direito internacional humanitário, em comunicado emitido no dia seguinte.

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