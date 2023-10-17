Brasileiros cercados por Israel em Gaza recebem água e comida da Embaixada

SÃO PAULO - Brasileiros residentes da Faixa de Gaza receberam água e comida nesta terça-feira (17), por ação da Embaixada Brasileira na Palestina. O país israelense impôs cerco total à região em resposta aos ataques do grupo Hamas, na guerra que começou em 7 de outubro.
O escritório de representação do Brasil em Ramallah fez a entrega de mantimentos às famílias brasileiras que moram na Palestina.
"Obrigado ao Governo do Brasil que conseguiu mandar para nós comida e bastante água, dá para bastantes dias", conta o brasileiro-palestino Hasan Said Rabee em vídeo. Dias antes, ele relatou nas redes sociais a situação crítica de falta de alimentos e outros mantimentos.
A estudante Shamed al-Banna, de descendência brasileira, também registrou a ajuda.
A entrega ocorreu após Israel fazer um cerco total e cortar o fornecimento de água, eletricidade e alimentos para a Faixa de Gaza, anunciado na segunda-feira passada (9) pelo ministro israelense da Defesa Yoav Gallant.
A ONU (Organização das Nações Unidas) esclareceu que a medida é proibida pelo direito internacional humanitário, em comunicado emitido no dia seguinte.