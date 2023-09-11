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10 dias depois

Brasileiro foragido de prisão nos EUA é visto sem barba e dirigindo carro

Danilo Cavalcante, de 34 anos, fugiu do presidio no final de agosto e foi visto perto de Phoenixville; brasileiro foi condenado a prisão perpétua por assassinar uma brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 set 2023 às 08:36

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 08:36

Brasileiro foragido de prisão nos EUA é visto sem barba e dirigindo carro
Brasileiro foragido de prisão nos EUA é visto sem barba e dirigindo carro Crédito: Divulgação/U.S. Marshals Service Philadelphia
A polícia da Pensilvânia informou neste domingo (10) que o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, foragido por homicídio, foi visto sem barba e dirigindo um veículo branco.
Em novas imagens divulgadas pela polícia, o brasileiro vestia um moletom amarelo ou verde com capuz, usava um boné de beisebol preto e uma calça verde de presídio, além de calçar sapatos brancos.
A autoridade policial também informou que o brasileiro foi visto perto de Phoenixville e dirigia uma van branca Ford Transit 2020, de placa ZST-8818.
Cavalcanti cumpria pena de prisão perpétua por homicídio, mas fugiu de uma prisão perto da Filadélfia em 31 de agosto. Ele foi condenado em 22 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada.
A fuga do brasileiro levou pânico para o subúrbio da Filadélfia, e escolas chegaram a ser fechadas.

Condenação

Cavalcante foi considerado culpado por esfaquear Deborah Brandão, também brasileira, cerca de 38 vezes na frente de seus dois filhos, de 4 e 7 anos, em agosto de 2021, na casa dela em Schuylkill Township.
Cavalcante tinha um histórico de violência doméstica, segundo os promotores. Ele esfaqueou Deborah depois que ela soube que o brasileiro tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017.
Os detetives concluíram, então, que Cavalcante matou Deborah depois que ela descobriu a história e ameaçou denunciá-lo para a polícia.
Na época do crime, Cavalcante fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi preso após ser rastreado até a Virgínia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

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