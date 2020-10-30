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Brasileira é uma das vítimas de atentado na França, informa Itamaraty

Atentado a faca aconteceu nesta quinta-feira (29) dentro da Basília de Notre-Dame de Nice, na França; nome da vítima não foi revelado pelo Itamaraty

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 22:44
Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília
Itamaraty confirma que brasileira é uma das vítimas de ataque na França Crédito: Reprodução/Divulgação
Uma brasileira de 44 anos está entre as três vítimas de um atentado a faca ocorrido nesta quinta-feira (29) dentro da Basília de Notre-Dame de Nice, na França, informou o Itamaraty. O Ministério das Relações Internacionais não revelou seu nome, mas disse que ela tem três filhos e mora na França.
Segundo a agência RFI, a vítima seria a baiana Simone Barreto Silva, que vivia no país havia 30 anos e trabalhava como cuidadora de idosos.
Um agressor com uma faca matou três pessoas - duas mulheres e um homem - na basílica de Notre-Dame de Nice, na França, por volta das 9h (horário local, 5h no Brasil) desta quinta.
Segundo a polícia, uma mulher de cerca de 70 anos foi degolada, e o sacristão da igreja também foi morto a facadas dentro do edifício --ambos tinham cortes na garganta. Identificado como Vicente, ele tinha cerca de 55 anos, dois filhos e abria a igreja às 8h30 todas as manhãs.

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Em nota, o governo brasileiro disse que "deplora e condena veementemente o atroz atentado".
"O presidente Jair Bolsonaro, em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e governo franceses", diz a nota.
O comunicado segue dizendo que "o Brasil expressa seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reafirma seu compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo, assim como em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo".
A nota diz ainda que o governo manifesta em especial "sua solidariedade aos cristãos e pessoas de outras confissões que sofrem perseguição e violência em razão de sua crença".
O Itamaraty disse que, por meio do Consulado-Geral em Paris, presta assistência consular à família da cidadã brasileira vítima do ataque terrorista.

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